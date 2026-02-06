Около 700 деца са преминали през музейните работилници в Кюстендил за година

В рамките на една година Регионалният исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ в Кюстендил е реализирал поредица от образователни занимания за деца в рамките на своята музейна работилница, предаде Фокус. В програмата са включени общо 42 занимания, обхващащи различни теми от българската история, култура и традиции.

Сред образователните дейности са: „Освобождението на Кюстендил“, „Кукерски маски“, „Измерване на времето в древността“, „Въстанически знамена“, „Букви и писменост“ и „Шевица върху лъжица“, „Антично изкуство: коли и декорации“, „Антични подови мозайки“ и занимание, посветено на „Рибен буквар“, „Традиционни занаяти: опинчарство“ и „Коледен стан – тъкачество“.

В образователните занимания са участвали общо 685 деца, от тях 188 са на възраст до 7 години, 390 са на възраст между 7 и 10 години, а 107 деца са във възрастовата група от 11 до 12 години.