Окончателно: Бюджет 2026 е оттеглен

Парламентът даде съгласие за оттегляне на законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2026 г.

Вносители са депутати от управляващата коалиция – ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

Министерският съвет на неприсъствено заседание на 2 декември предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне на трите законопроекта за бюджета на 2026 г. Това действие предполагаше решение на Народното събрание, тъй като бюджетът е приет вече на първо четене, обясни пред медиите след заседание на Съвета за съвместно управление премиерът.

Сегашната ситуация означава нова бюджетна процедура. Министър-председателят заяви, че правителството няма да подава оставка, а ще работи усилено със социалните партньори върху бюджетни параметри, удовлетворяващи всички искания.

Финансовият министър сподели, че общата стойност на приходните мерки, които бяха заложени в първия вариант на бюджета, е 1,492 млрд. евро – те трябва да бъдат компенсирани.

Припомняме, че процедурата по приемането му беше поставена на пауза заради масовото недоволство от параметрите му и многолюдните протести из цялата страна. На 26 ноември и на 1 декември десетки хиляди граждани излязоха по улиците, за да изразят негодуванието си от управлението и първата план-сметка в евро.

След замразяването на бюджетната процедура диалогът беше подновен – социалните партньори – работодателски организации и синдикати, започнаха нови разговори с властта. Техни представители бяха на среща в централата на ГЕРБ, а след това и във финансовото ведомство.

Сега цялата процедура по изготвяне на бюджет започва от самото начало, което прави възможна и хипотезата, че ще се стигне до активиране на удължителния закон.

Припомняме, че на 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите – 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. Последните два параметъра щяха да бъдат променени, според лидера на ГЕРБ. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди на протест в няколко града.