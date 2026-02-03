ОКОНЧАТЕЛНО! ВКС потвърди условната присъда на ексшефа на КАТ- Благоевград Д.Стоицов (ОБНОВЕНО)

Върховният касационен съд потвърди условната присъда на бившия шеф на КАТ – Благоевград Данаил Стоицов за незаконно държане на оръжие и боеприпаси, както и за нарушаване на служебните отношения с цел набавяне на облага, от което са настъпили значителни вредни последици, извършени от него, докато заемал отговорно служебно положение.

На практика ВКС потвърди присъдата на Окръжен съд – Благоевград от 11 ноември 2024 г. Както „Струма“ писа, тричленният съдебен състав с председател съдия Маргарита Коцева тогава го осъди на 2 г. условно с 3-годишен изпитателен срок.

Д. Стоицов бе осъден на 6 месеца за това, че незаконно е държал в служебната каса пистолет и патрони на бившия шеф на КАТ Малин Халачев, и на 2 г. за това, че 5 пъти без разрешително и без платени такси е осъществен конвой от автопатрул на техниката на мощна строителна фирма. Съдът му присъди едно общо условно наказание от 2 години с 3-годишен изпитателен срок, което след окончателното решение на ВКС вече влиза в сила.

Припомняме, че той заемаше длъжността „главен инспектор“ – началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Благоевград от 2016 г. В задълженията му влизали ръководство, организация, контрол и оценка на дейността на служителите в сектора, както и отговорност за материалната база и активите. Той бе обвинен, че през периода от м. март 2018 г. до 22.05.2018 г. в служебния си кабинет незаконно държал огнестрелно оръжие – пистолет „Макаров“, и боеприпаси – 43 броя патрони. Оръжието и боеприпасите били собственост на частно лице (на ексшефа на КАТ – Благоевград Малин Халачев) и се съхранявали от Стоицов в нарушение на правилата на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

В качеството си на началник сектор „Пътна полиция“ в отдел „Охранителна полиция“ Д. Стоицов имал множество и разнородни отговорности, включително организиране, ръководене и контрол на цялостната дейност на сектора по осигуряване безопасността на движението. Според второто обвинение в периода от 16.02.2018 г. до 04.05.2018 г. в качеството си на длъжностно лице многократно нарушавал и не изпълнявал служебните си задължения. Разпореждал съпровождане със служебен специализиран автомобил на МВР на тежкотоварна и извънгабаритна техника, превозвана от търговско дружество по републиканската и общинската пътна мрежа на територията на област Благоевград. Това се е извършвало без изискуемите разрешения, надлежно издадени от Агенция „Пътна инфраструктура“ и съответните общински администрации, без заплащане на дължимите такси и разходи и без сключени договори. Наред с това шефът на КАТ отклонил автопатрул от основните им задачи по осигуряване безопасността на движението.

С действията си Д. Стоицов е целял набавяне на облага за търговски дружества чрез незаплащане на пътни и административни такси, в резултат на което са настъпили значителни вредни последици за държавата, в частност за Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР – от имуществен и неимуществен характер. Била е увредена административната дейност на двете ведомства, компрометиран е авторитетът на контролните органи и са ощетени техните бюджети.

Третото обвинение беше, че в качеството си на длъжностно лице Д. Стоицов поискал и приел от различни лица парични суми, за да извърши действия и е извършил действие по служба, свързани с реда за издаване на табели с регистрационни номера. В тази част е постановена оправдателна присъда за подкуп и е прието, че се касае за тежко дисциплинарно нарушение.

От Окръжна прокуратура – Благоевград протестираха оправдателната част пред Софийския апелативен съд, който потвърди присъдата. Върховният касационен съд също остави в сила решението, с което на Д. Стоицов е наложено наказание 2 години лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години. След като чу присъдата на Окръжен съд – Благоевград, Д. Стоицов направи следния коментар пред репортер на „Струма“:

„Това беше поръчка, която не знам откъде идва. Когато човек изпълнява стриктно задълженията си, получава това, което получих аз, и се прикриват всички останали, които не са си свършили задълженията. Патрулът, на който съм казал, че товарът чака на с. Дамяница, защо не е потърсил от шофьора разрешително за влекача? Ако този служител ми се беше обадил, че няма разрешително и какво трябва да се прави, аз щях да му кажа: „Преустановявайте работа“. Всички документи се вадят от фирмата и след като се плати такса, се издава разрешително, тогава пътният полицай Лясков взима набора от документи и организира физическото извършване на конвоя.

Халачев трябваше да пътува в Швейцария заради здравословен проблем на негов близък и ме помоли да остави пистолета при мен, тъй като ще отсъства месец и половина. Не съм се усетил, че това ще ми донесе неприятности. Но това е в каса на МВР, нито е в плевнята на село, нито е в дюшека вкъщи. На мен ми е болно, че ме изкараха престъпник”, заяви тогава Д. Стоицов, който бе уволнен дисциплинарно и служебното му правоотношение с МВР бе прекратено.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА