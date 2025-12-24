Окончателно! В Дупница ще плащат 30% повече такса смет от 2026 г., в селата скокът с цели 50%

Председателят К. Костадинов: Бях единственият, който в предизборната кампания говори за този проблем, а от ГЕРБ ме нарекоха Коце Истината



Жителите на община Дупница ще плащат по-висока такса битови отпадъци от началото на 2026 година, реши местният парламент. За да вземат това решение, общинските съветници се събраха на 19-ото извънредно заседание от началото на мандата си, като преди това имаше доста дебати по темата.

Предложението на кмета Първан Дангов бе подкрепено от 15 местни народни представители, шестима бяха „против” (петимата от групата на ГЕРБ и Виктор Мантарков от „Възраждане“), докато Шейхриар Златарска и Георги Рангелов от ДПС се въздържаха. По този начин таксата за живеещите в града скача с 30%, а за тези в селата с цели 50%.

Лидерът на групата на ГЕРБ Йордан Йорданов коментира, че решението на кризата със сметосъбирането не се крие в постоянното товарене на дупничани с по-голяма данъчна тежест, а в пускането в експлоатация на сепариращата и компостираща инсталация в село Джерман. По този повод заместник-кметът по строителните дейности Бойко Христов обяви, че съоръжението ще започне реална работа в началото на 2026 година. Тогава дейност ще стартира и новата фирма по сметосъбиране.

„Имаме одобрено финансиране в размер на 50% за клетката за депото. Всички общини, които са част от сдружението, са дали своите предложения и вече са се подписали. На 19 декември заедно с кмета Първан Дангов имахме среща в ПУДООС. След нея мога да кажа, че ще стартираме обществената поръчка за строителството възможно най-бързо. Трябва да сме готови със самата клетка в рамките на две години. Към този момент само транспортът на отпадъците ни струва 750 000 лева, задължили сме фирмата да мери количеството отпадък. За тази цел дори наехме частен кантар и така ще има по-голяма яснота. Този проблем ще се реши с депото. Там има кантар, бариери и камери“, коментира Бойко Христов.

След това той отговори и на въпроса на Шейхриар Златарска от ДПС дали общината мисли в посока намаляване на разходите и налагане на глоби за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци:

„За 10 години не са били издавани толкова много глоби, колкото сега. Решихме да си закупим наши нови съдове и така няма да сме зависими от фирмата. Извадихме от поръчката за сметосъбиране изнасянето на кошчета от центъра на града. Това е скъпа дейност, която може да се извършва от общинското предприятие по чистота. Проблемите по темата с отпадъците са много. Те биват грубо изтъквани от някои политически групи, което според мен е буквално доза заяждане. Надявам се максимално бързо да имаме депо, за да може да си вземаме отчисленията, да купим и камиони и да имаме общинско дружество по чистота“.

Георги Градевски от „Глас народен“ пък изрази мнение, че държавата е поставила общините в положението да вдигат таксите, тъй като не беше приет законът, който се основава на принципа „замърсителят плаща“:

„Разходите за чистота осакатяват общинския бюджет и не дават възможност да се направи адекватна програма за развитието на общината. Да не допускаме да стане като с ВиК – Дупница. Тук не става дума да се печели от отпадъка, важното е да нямаме загуби. Всички виждаме как се прави в чужбина, говорил съм с мои познати, които живеят в САЩ, Англия и Италия. Те казват, че плащат такса битов отпадък 10% на база дохода. На минимална работна заплата от 1300 лв. това значи над 100 лева. Сравняваме се с чужбина как е чисто и подредено, но тези хора там си плащат за това. Не ми е приятно да се вдига такса смет, но се налага“.

Председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов на свой ред припомни, че проблемът с недостига на средства за чистота се е превърнал в хроничен още от предишния мандат.

„Мина половината мандат, а сме асфалтирали четири улици, защото даваме парите на хората за смет. По-добре да се вдигне такса смет и да направим нещо в тази община. Отговорност има както предишният, така и новият кмет. През 2022 година кметът Чимев ни събра и каза, че ако не вдигнем таксата, ще има дефицити. Но тя не се повиши, а той се уплаши, защото следваха избори. През 2023 година казах на Дангов, че трябва да има увеличение. Но тогава той подчерта, че ще се вдигат данъчните оценки на имотите, което не стана. И така изпаднахме в този дефицит. Бях единственият, който в предизборната кампания говори за този проблем. От ГЕРБ ме нарекоха Коце Истината. Но истината е, че нямаме алтернатива…“.

По думите на К. Костадинов дупничани трябва да се научат да разделят сами отпадъците си, като по този начин ще се спестява някаква сума от сепарирането.

„Сепариращата инсталация ни носи нови 2,5 милиона лева разходи. Според мен е по-добре тя да не заработи. Имаме около 3 млн. лв. за събиране и извозване, над 2 млн. лева за сепариране и над 1 млн. за отчисления. И над 2 млн. лв. отиват за почистване на обществени площи, или общо 8,6 милиона лева. А събираме реално около 4 000 000 лв. През годините загубихме верния път. Другите общини с отчисленията си направиха втора, трета клетка на депата. Нас Олга Китанова ни заблуждаваше, че отчисленията не се дължат“, добави шефът на местния парламент.

Така след около 90 минути дебати и коментари по-голямата част от общинските съветници се обединиха около мнението, че няма как да не вдигнат такса смет.

Както вече писахме, увеличението бе заложено в план-сметката, която бе публикувана на сайта на кметството преди около месец. Документите показват, че за периода 2019-2021 година общината е натрупала финансов дефицит в дейностите по чистотата. През 2019 година недостигът е бил 196 000 лева, през 2020 година – над 827 000 лева, докато през 2021 година дефицитът надхвърля 1 269 000 лева. Така стигаме до 2024 година, когато разликата е малко над 3 700 000 лева.

Освен покриването на старите задължения от 2026 година се очаква увеличение на минималната работна заплата до 620 евро, което допълнително ще повиши разходите на общината.

В план-сметката за следващата година са заложени редица дейности, които изискват по-голям финансов ресурс. Сред тях са пробни модели за събиране и извозване на битовия отпадък, нови обществени поръчки за фирми-изпълнители, подобряване на разделното събиране и закупуване на нови съдове за смет.

Само за събирането и транспортирането на отпадъците са предвидени над 3 милиона лева, а за третирането им повече от 3,6 млн. лева. За почистване на улични платна, площади и паркове сумата надхвърля 2 милиона лева.

Разходите по план-сметката за такса „битови отпадъци“ за 2026 година са в размер на 8 676 314 лева, които са значително повече от очакваните постъпления. В резултат на тези разходи увеличението на промилите е значително. В Дупница таксата за жилищни имоти нараства от 5,90 промила през 2025 година до 7,70 през 2026 година. Още по-голям скок се предвижда за селата на територията на община Дупница – от 6,80 на 10,20 промила.

Така в града разликата ще бъде между 41 и 16 лева, докато в селата между 15 и 9 лева. Целта е да се компенсират по-ниските данъчни оценки на имотите и високите разходи по обслужването им в селата.

