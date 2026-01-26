Окончателно: ЕС забрани вноса на руски газ от 2027-ма година

Европейският съюз окончателно даде зелена светлина за забраната на внос на руски газ от 2027-ма година. Мярката ще може да влезе в сила като закон в Общността.

27-те държави членки приеха формално регулацията днес, въпреки че Унгария и Словакия гласуваха „против“, а България се въздържа. Съгласно ангажимента, Европейският съюз ще спре вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026-та.

Преносът на газ по тръбопроводи ще приключи до 30-ти септември 2027-ма. Регулацията позволява този краен срок да се измести най-късно до 1-ви ноември догодина, ако дадена държава се затруднява да запълни своите хранилища с друг газ преди зимата. Русия е доставяла повече от 40% от газа на Общността, преди войната в Украйна.