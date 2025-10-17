Окончателно: Ефективно наказание за държане на коноп в гр. Кюстендил

Делото на Районна прокуратура – Кюстендил за незаконно държане на наркотично вещество приключи с осъдителна присъда, с която 31-годишният Р.Н. е признат за виновен.

На 29.08.2024 г. в гр. Кюстендил Р.Н. държал в лек автомобил 0,5 грама коноп (марихуана).

Деянието е било извършено от него в изпитателния срок на наложеното му през 2022 г. наказание по друго дело за подобно престъпление.

В хода на съдебното следствие е преценено, че личността на извършителя е с по-висока степен на обществена опасност, въпреки ниската стойност на наркотичното вещество, а именно 10 лева. Отчетено е и съдебното му минало.

Със съдебния акт на Върховния наказателен съд на Р.Н. е наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване. Приведено е в изпълнение и наказанието от 6 месеца „лишаване то свобода“, наложено му по предходното дело.

Присъдата е окончателна и е влязла в законна сила.