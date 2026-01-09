Окончателно! Треньор в „Пирин“ /Рз/ се събра със сина си в „Черно море“

Треньорът в школата на „Пирин“ /Рз/ Йордан Мицин се събра със сина си Даниел в „Черно море“, където игра като действащ състезател преди близо три десетилетия, докато наследникът му облече екипа на моряците от началото на настоящата кампания в Супер Волей-лигата. „Спомням си много добре онзи период. Тогава станахме трети в турнира за купата на България и четвърти в шампионата. С Миро Живков бяхме двамата разпределители. Варненци бяха влезли в елита и имаха нужда от играч на този пост. Божо Колев се беше спрял на едно друго момче, което обаче замина за чужбина, и препоръча мен. Този човек ще ти свърши работа, каза моят приятел на треньора, и така се озовах тук“, върна лентата назад разложкият спец, който прие принципно офертата на зелено-белите още преди Нова година, но под условие да встъпи в длъжност официално след края на есенния дял от първенството.

Йордан Мицин Даниел Мицин



Мицин-старши одобри две нови попълнения – посрещача Тодор Димитров и португалския централен блокировач Андре Медейрос, качи в първия отбор няколко младоци от ДЮШ и би дузпата на единия от триото иностранци – бразилския плеймейкър Ендрю Казмирски, а бившият национал Виктор Йосифов се изнесе по собствено желание. Дебютът на новия наставник на тима от морската ни столица е днес в откриващия мач от втората половина на редовния сезон вкъщи срещу „Монтана“.

„Преди Коледа президентът на „Черно море“ ми се обади с молба да поема отбора. След като поразмислих, реших да приема, като условието ми беше нещата да се случват след първия полусезон. Всъщност на 27 декември започнах тренировки със състава. Моите цели винаги са били да побеждаваме. Друг е въпросът, че не винаги се получава. Основното е да стабилизираме отбора, който е девети в класирането, и да показваме добра игра с победи. В личен разговор с Йосифов той категорично заяви, че причината за неговото отказване не е това, че аз поемам отбора, а го е решил предварително. С напускането му и след претърпяната операция от Томислав Русев доста се оголихме в центъра и затова взехме португалеца. Другите ни двама чужденци продължават с нас. Доволен съм от влагането им в тренировките, надявам се да разгърнат потенциала си, защото смятам, че имат такъв. На поста на разпределителя оставаме с Даниел Вълев и Даниел Мицин. В петък ни предстои труден мач. Противникът е една позиция по-напред, но общо взето нямаме допирни точки по отношение на основния показател брой победи и загуби. Но аз се опитвам да предам на момчетата моята енегия, моята непримиримост и това, че мразя да губя. Класирането няма никакво значение, най-важното е играта и нашето представяне. Искрено се надявам на положителни промени през втория полусезон, но трябват победи, тогава се случват нещата. Така че ще работим много“, коментира Й. Мицин.

ТОНИ КИРИЛОВ