Окръжен съд – Благоевград отказа да промени „домашния арест“ на  петричкия наркобос Огнян Атанасов в парична гаранция

Наркобосът от петричкото село Тополница Огнян Атанасов поиска по-лека мярка от „домашния арест“, но молбата му остана без уважение. Тя бе разгледана днес в Окръжен съд – Благоевград, но в негово отсъствие. Яви се само адвокатът му Тома Гунчев, който изтъкна, че от 6 месеца не се извършват процесуално-следствени действия, а на подзащитния му се налага да ходи на прегледи при лекари заради множеството заболявания, от които страда. Поради тази причина адвокатът направи искане за мярка „парична гаранция“. Съдия Диана Узунова обаче отказа и остави в сила досегашната мярка „домашен арест“.

Припомняме, че „Българския Ескобар” бе арестуван преди половин година заедно с братята Асен и Антонио Андонови от Кресна, Илиян Миланов и Александър Славчев от Благоевград. При акцията на ГДБОП на 18 февруари в лек автомобил „Фолксваген“ край с. Градево бе открит близо 5 кг кокаин, като петимата бяха обвинени за участие в организирана престъпна група за наркоразпространение. Окръжен съд – Благоевград остави и петимата зад решетките. След два месеца адвокат Тома Гунчев поиска по-лека мярка за Огнян Атанасов заради влошеното му здравословно състояние. Назначена беше съдебномедицинска експертиза, която бе възложена на софийски лекари. Заключението на вещите лица д-р Александър Хаджигеоргиев, д-р Розалия Нейкова и д-р Валери Георгиев, които бяха изслушани чрез видеоконферентна връзка в съдебно заседание на 17 април, беше, че Огнян Атанасов страда от куп заболявания – неврогенно, вътрешно, психиатрично, но ако приема системно лекарства и спазва хранителен режим, не е пречка да пребивава в ареста. Окръжния съдия Диана Узунова отказа да промени мярката „задържане под стража“, но след една седмица Апелативен съд – София се смили и му наложи втората по тежест мярка „домашен арест“. След близо 4 месеца бе внесено друго искане за още по-лека мярка – „парична гаранция”. Делото пак бе разгледано от окръжния съдия Диана Узунова, която отново не уважи молбата. Дали това ще стори Апелативен съд – София ще стане ясно на 19 август, когато е насрочено делото за обжалване на определението на Окръжен съд – Благоевград.

С изключение на Огнян Атанасов, другите четирима обвиняеми продължават да са в следствения арест с мерки „задържане под стража“. 8-месечният възможен срок за задържане изтича след 2 месеца.

