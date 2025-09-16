Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на албански гражданин, издирван с Европейска заповед за арест от Италия

Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на гражданин на Република Албания, издирван с Европейска заповед за арест, издадена от Главна прокуратура на Апелативен съд гр. Генуа, Република Италия. Обстоятелствата, които мотивират искането на Окръжна прокуратура за вземане на най- тежката мярка за неотклонение са: постановена присъда за престъпление „опит за убийство“ от 2012 г. с наложено наказание 7 години „лишаване от свобода“, с посочени данни за остатък – доизтърпяване на наказанието в размер на 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода“.К. Ш., на 46 години е пристигнал на 12.09.2025 г. на ГКПП Гюешево за влизане в Р България като пътник с лек автомобил. При въвеждане на личните му данни в информационната система било установено, че по отношение на него е издадена ЕЗА и е задържан.

Окръжен съд Кюстендилнамира постъпилото искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ за основателно. Задържаното лице се издирва от съдебните власти на Р Италия за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“, с остатък от 4 години и 6 месеца. К. Ш. е чужд гражданин и по отношение на него съществува опасност от укриване, доколкото се издирва за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“. Престъплението, за извършването на което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ е сред посочените по чл. 36, ал. 3 от ЗЕЕЗА и съставлява безспорно престъпление и по законодателството на Р България. Изложените от защитника доводи, свързани с наличие на основание, съдът да откаже изпълнение на ЕЗА, не са предмет на обсъждане по същество в настоящото производство, което е по искане за вземане на мярка за неотклонение. Разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗЕЕЗА, визира възможност съдът да откаже, в няколко на брой регламентирани от законовата разпоредба хипотези, изпълнение на ЕЗА, което следва да бъде преценено в производството по искането за изпълнение на Европейската заповед за арест, което предстои да бъде насрочено.

Определението на съда може да бъде протестирано, съответно обжалвано, пред Софийския Апелативен съд в тридневен срок.





