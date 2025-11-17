Окръжен съд Кюстендил и районните съдилища в Дупница и Кюстендил обявиха победителите в Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2025 г.“

Отличени са 45 ученици, от рекорден брой – 245 участници

Победителите в Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2025 г.“ще бъдат наградени на церемонии, на 20 ноември, от 14 ч. в Съдебна палата – Кюстендил и на 21 ноември, от 13, 30 ч. в Съдебна палата – Дупница. Можете да ги следите на живо чрез Фейсбук страницата „Кюстендилски съдебен район“. Жури, в състав: Йоана Такова и Мина Павлова – младши съдии в Окръжен съд – Кюстендил и Калин Василев – съдия в Районен съд – Кюстендил, отличи 45 ученици, в трите категории от конкурса: „Литературно творчество“, „Изобразително изкуство“ и „Фотография“. Вижте победителите от конкурса „В страната на Справедливостта 2025 г.“:

Категория ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

4 клас Елена Георгиева Ангелова, на 7 години – ученичка във 2- ри клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Габриела Павлова Александър Йорданов Тодоров, на 10 години – ученик в 4-ти клас на НУ “Св. Кл. Охридски“, гр. Кюстендил; класен ръководител – Десислава Кирилова Дарина СтаниславоваСтойова, на 10 години – ученичка в 4-ти клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Валентина Ангелова

Огнян Огнянов Атанасов, на 10 години – ученик в 4-ти клас на НУ “Св. Кл. Охридски“, гр. Кюстендил; класен ръководител – Десислава Кирилова

Лъчезара Димитрова Капсъзова, на 8 години- ученичка в 2-ри клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Дупница; ръководител Иван Стоянов

5- 7 клас

Александра Светославова Стоянова, на 13 години -ученичка в 7-ми клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил; ръководител Ани Кюркчиева

Йоана Димитрова Георгиева, на 12 години – ученичка в 6-ти клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Дупница; ръководител Биляна Спасова

Йоана Костадинова Байректарова, на 11 години – ученичка в 5- ти клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил; ръководител – Веселина Петрова

Константин Емилианов Попов, на 11 години – ученик в 5-ти клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Сапарева баня; ръководител Кристина Попова

Виктория Несторова Иванова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Дупница; ръководител Юлия Чорапинова

Насия Атанасова Бошикьова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Бобошево; ръководител – Йорданка Борисова

Сияна Николаева Георгиева, на 12 години – ученичка в 6- ти „б“ клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил; ръководител Полина Иванова

8– 12 клас

Андреа Мирославова Йорданова, на 16 години – ученичка в 10-ти клас на ЕГ „ Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил; ръководител – Милена Стефанова Анна Тонева Ливадийска, на 16 години – ученичка в 11-ти клас на ЕГ „ Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил; ръководител – Вероника Табачка Калоян Даниелов Канев, на 17 години – ученик в 11-ти „б“ клас на ЕГ „ Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил; ръководител – Ивелина Джонева

Йоанна Иванова Тасева– ученичка в 8-ми „г“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ гр. Кюстендил

Елена Миткова Петрова, на 17 години – ученичка в 12-ти клас на ПГ „Христо Ботев“ гр. Дупница; ръководител Ваня Шангалова

Ивайла Божидарова Стоянова, ученичка в 9-ти „а“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил; ръководител – Лилия Евтимова

Георги Иванов Николов – ученик от 9-ти „а“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил; ръководител – Лилия Евтимова

Владимир Христов Владимиров – ученик в 11-ти клас на ПГ по транспорт, гр. Дупница

Категория ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

1-4 клас

Магдалена Атанасова Йорданова, на 10 години – ученичка в 4-ти „б“ клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня; ръководител Кристина Попова

Асен Василев Ангелов, на 8 години – ученик в 3-ти „в“ клас на НУ “Св. Кл. Охридски“ – гр. Кюстендил; ръководител – Веселка Сотирова

Симеон Чолаков – ученик в 1-ви „б“ клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Радостина Пенева и неговият брат Борис Чолаков , на 11 години – ученик в 4-ти „г“ класна ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Валентина Ангелова

– ученик в 1-ви „б“ клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Радостина Пенева и неговият брат , на 11 години – ученик в 4-ти „г“ класна ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Валентина Ангелова Яна Станиславова Стоянова – ученичка в 4-ти клас на НУ “Св. Кл. Охридски“ – гр. Кюстендил

Борис Емилов Димитров, ученик в 2 – ри „б“ клас на ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр.Дупница; ръководител Катя Иванова

5-7 клас

Велизара Димитрова Капсъзова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница Александра Николаева Йорданова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница

Велизара Никлина – ученичка в 6-ти клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Сапарева баня

Александра Димитрова Мирчева, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница

МаксимилианаЧаван Рок, на 12 години – ученичка в 6-ти клас на ОУ „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил; ръководител Даниела Златкова

Веселина Кирилова Калинкова, на 12 години – ученичка в 6 – ти клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново; ръководител – Налян Стоянова

Йоана Николаева Иванова, на 12 години – ученичка в 6-ти клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител Лидия Стефанова

Стилияна БогомиловаШушкова, на 13 години – ученичка в 6- ти клас на ОУ „Аверкий Попстоянов“ – гр. Рила; ръководител – Пламена Стойчева

8-12 клас

Елисия Благоева, на 18 години – ученичка в 12-ти „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил Даниел Александров Попов, на 14 години – ученик в 8-ми „в“ клас на ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница; ръководител Иван Бечков

Михаела Мартинова Димитрова, на 14 години – ученичка в 8-ми „а“ клас на ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница; ръководител Иван Бечков

Стела Юлиянова Васева, на 15 години – ученичка в 10-ти „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил; ръководител Детелина Тихолова

Категория ФОТОГРАФИЯ

1-4 клас

Михаил Мартинов Григоров – ученик в 3-ти клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; от клуб по журналистика „ Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев Гергана Ангелова Ганчева, на 7 години- ученичка в 1-ви „а“ клас на НУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Кюстендил Светли Светлозаров Христов – ученик в 1-ви „а“ клас на НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил, класен ръководител Камелия Георгиева; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев

5-7 клас

Александър Венцеславов Илчев – ученик в 6-ти клас на Спортно училище „Васил Левски“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Дидияна Миланова; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев

Борислав Георгиев Ангелов – ученик в 7-ми „г“ клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Десислава Колева; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев

8-12 клас

Биляна Андреева Миланова – ученичка в 9-ти „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Галя Златковска; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев Георги Методиев Пангев – ученик в 12-ти клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил Христо Димитров Любенов – ученик в 8-ми „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Детелина Тихолова; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев

В тазгодишното издание на Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2025 г.“ участваха рекорден брой ученици – 245, от 7 общини, 16 училища и две школи в Кюстендилска област! Сред тях и ученици от СУ „Д- р Петър Берон“, училището в затвора в гр. Бобов дол.

Отличените рисунки, литературни произведения и фотографии ще могат да бъдат видени на Фейсбук страницата „Кюстендилски съдебен район“, от днес до края на месец ноември.Най – добрите творби от раздел „Изобразително изкуство“ ще бъдат подредени в Благотворителна изложба в Съдебната палата в гр. Кюстендил. Конкурсът е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, през учебната 2025 / 2026 г. Той се провежда с подкрепата на Висшия съдебен съвет на Република България и със съдействието на Регионалното управление по образованието в Кюстендил.