Окръжен съд Кюстендил наложи наказание на подсъдими, виновни в държане с цел разпространение на наркотици

Окръжен съд Кюстендил осъди подсъдим за държане, с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и му наложи наказание„лишаване от свобода“ в размер на 2 години и 6 месеца, както и „глоба“ в полза на държавата в размер на 10 000 лева /5112.92 евро/. И. С. / на 38 г., осъждан / се признава за виновен в това, че на 03.05.2024 г. в гр.Дупница, без надлежно разрешително съгласно ЗКНВП, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества: коноп /марихуана/ с нето тегло 110.80 грама, на стойност 2216 лв. и 0,129 грама кокаин, на стойност 33,54 лв., като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на НК. Съдът одобри споразумението постигнато по време на разпоредителното заседание на делото между Окръжна прокуратура, защитата и подсъдимия. Определението не подлежи на обжалване.

…

По друго дело на Окръжен съд Кюстендил, подсъдимият Г. А. / на 20 г., неосъждан /се призна за виновен в това, че на 09.03.2025 г. в гр. Дупница, в условията на продължавано престъпление, с две деяния, които осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение и е разпространил високорискови наркотични вещества, с общо нето тегло 4,91 грама, на обща стойност 98,20 лева. За извършеното от него престъпление му се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 3 месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за изпитателен срок от 3 години. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата. Определението е окончателно.