Окръжен съд – Кюстендил остави в ареста обвиняем за помагачество за извършване на грабеж на 24 542 евро

Тричленен състав на Окръжен съд Кюстендил потвърди протоколно определение на Районен съд Кюстендил, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, по отношение на обвиняем за помагачество за извършване на грабеж на 24 542 евро в гр. Кюстендил. Определението е окончателнои не подлежи на обжалване.

Окръжен съд Кюстендил намира, че на този изключително ранен етап от разследването, събраните доказателства водят до обосновано съмнение за връзка на обвиняемия П. Г. с извършеното тежко престъпление. Налице е и реална опасност обвиняемият да се укрие, предвид обстоятелствата, при които е задържан, се казва в мотивите на съда за потвърждаване на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“.