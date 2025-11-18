Окръжен съд- Кюстендил постанови арест за македонец с българско гражданство,търсен от Германия за трафик на мигранти

Окръжен съд- Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на Д. Й., български гражданин, роден и живеещ в Република Северна Македония, издирван с Европейска заповед за арест. Тя е издадена на 07.10.2025 г. от съд в гр. Вюрсбург, Р.Германия. Д. Й. се издирва за провеждане на наказателно производство за измама и за подпомагане на нелегалната миграция, като за посоченото престъпление е предвидено наказание до 10 години лишаване от свобода, се посочва в искането на Окръжна прокуратура. Лицето е задържано на 14.11.2025 г. от органите на ГПУ Гюешево, при влизането му в Република България от Република Северна Македония.

Д. Й. оспорва направеното искане за задържане под стража и моли за налагане на по-лека мярка. Защитата счита, че при наличните данни искането следва да бъде оставено без уважение.

В мотивите си Окръжен съд Кюстендил посочва: Налице е валидно издадена Европейска заповед за арест. Същата съдържа всички изискуеми от закона реквизити, имащи отношение към вземането на мярката за неотклонение. Описаните в ЕЗА деяния съставляват престъпления и по Наказателния кодекс на Р. България, като за същите се предвиждат наказания „лишаване от свобода“. Доказателствата сочат на извод за съществуваща понастоящем реална опасност от укриване на Д. Й. Лицето, макар да е било свързано чрез дейността си с искащата държава, е в неизвестност за германските власти. Наказателното преследване е за множество престъпления по вид и брой. Същевременно, от обясненията му се установява, че семейството – съпруга и малко дете, живеят в Р. Северна Македония, а Д. Й. постоянно пътува, не е трайно установен в страната, по начин, който да гарантира провеждането на същинското производство. Предвид изложените съображения, съдът приема, че единствено мярка за неотклонение „Задържане под стража“ може да гарантира участието на исканото за задържане лице в същинското производство по ЕЗА, което участие е задължително.

Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.