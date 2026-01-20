Окръжен съд Кюстендил с присъда по делото, известно като „Дупнишка популярна каса“

Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимата И. Б. за виновна, в това, че: В периода от 29.08.2002 г. до 18.05.2016 г. в гр. Дупница, обл. Кюстендил, като съизвършител, в съучастие с Г. Б. (спрямо когото наказателното производство е прекратено, поради смъртта му) от името на кредитно – спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“, без съответно разрешение от БНБ, по чл. 11, ал. 1 от Закона за банките и по чл. 13 ал. 1 от Закона за кредитните институции, извършвала по занятие банкови сделки – публично привличане на влогове, като приемала суми в български лева и чуждестранна валута (в евро и щатски долари) от повече от 30 физически лица, а имено 217 лица, срещу задължение за връщане при различно договорена лихва, варираща между 4 % и 18 % месечно,… като с посочената дейност са (били) причинени значителни вреди / на над 200 лица / в общ размер на 3 674 453,14 лева: 2 259 008,31 лева; 714 006,09 евро в левова равностойност на 1 396 474,53 лева; 10 939,88 щатски долара в левова равностойност на 18 970,30 лева и са (били) получени значителни неправомерни доходи, всичко в общ размер на 4 578 011,33 лева – престъпление по чл. 252, ал. 2, във вр. ал.1 във вр. чл. 20 ал. 2, във вр. ал.1 от НК.

Окръжен съд Кюстендил налага на И. Б. наказания: 1/ Лишаване от свобода за срок от 4 години и 2/ Глоба в размер на 4 000 лева. Съдът определя първоначален „общ“ режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода . На основание чл.59, ал.1 от НК приспада времето през което подсъдимата е била задържана под стража.

Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимата И. Б. за невиновна по другите две обвинения – за т. нар. „изпиране на пари“ и за „избягване установяване или плащане на данъчни задължения”.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред САС в 15-дн.срок, считано от днес.