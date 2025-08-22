Окръжен съд пусна на свобода срещу 5000 лв. гаранция 24-годишния украинец, тръгнал пиян да гази полицаи в Банско

Окръжен съд- Благоевград пусна под парична гаранцция от 5000 лв. 24- годишния украинец, който пиян се опита да прегази с джипа си двама полицаи от Банско. Това стана на вчерашното заседание, в което защитата на Олександър Горнухин обжалва мярката „задържане под стража“, която бе определена на 15 август от съдия Искра Трендафилова от РС – Разлог. Това беше искането и на наблюдаващия прокурор Васил Чекански. Вчера обаче тричленен състав на Окръжен съд – Благоевград е отменил най-тежката мярка и наложил парична гаранция, като определението е окончателно. Така след 1 седмица в следствения арест 24-годишният украинец е на свобода.

Припомняме, че бруталният инцидент стана на 14 август около 00,20 ч. на ул. „Глазне“ при опит на автопатрул да провери форсиращ лек автомобил „Нисан“. Шофьорът не спрял на вдигната полицейска стоп-палка, а насочил автомобила директно към униформените, блъснал автоконтрольора Кирил Мунин, минавайки с дясната гума през крака му, и продължил движението си по улицата. Другият полицай го настигнал със служебната кола след 500 м и предприел действия за задържане. Шофьорът оказал съпротива и ударил с вратата на колата и с ритник полицай Спасимир Топузов от група „Охранителна полиция“. Униформените успели да задържат шофьора, който бил тестван с техническо средство за алкохол и пробата му отчела наличие на 1,76 промила алкохол в издишания от него въздух. Той отказал тест за наркотици, но по-късно дал кръвна проба в ЦСМП – Разлог. 24-годишният украинец бе задържан и с постановление на наблюдаващия прокурор привлечен в качеството на обвиняем за три престъпления – за употреба на сила с цел да принуди орган на властта да пропусне нещо по служба, причиняване на леки телесни повреди на полицейски служители при и по повод изпълнение на службата им, както и за управление на МПС след употреба на алкохол. Украинецът е със статут на постоянно пребиваващ в България, работил е в хотел „Сейнт Джордж ски енд спа“ в Банско. Не е осъждан и е семеен, което е повлияло за преценката на окръжните магистрати при определянето на мярката парична гаранция. Разследването по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






