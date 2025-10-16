Окръжна прокуратура – Кюстендил постигна ефективна присъда за опит за контрабанда на кокаин през ГКПП Гюешево

Четири години лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване е наказанието, наложено на С.К., на 24 години, за опит за незаконно пренасяне през границата на страната на високорисково наркотично вещество.

Подсъдимият е бил предаден на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Кюстендил след проведено досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 242, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.

На 10.11.2022 г. на ГКПП Гюешево пристигнал лек автомобил, управляван от С.К. Водачът заявил на митническите служители, че пътува за Северна Македония и няма нищо за деклариране.

Неспокойното му поведение и уклончивите му отговори усъмнили инспекторите и те отклонили колата за проверка. Под седалката на шофьора бил открит тайник с метален капак със заварени към него панти. В него бил укрит пакет, обвит в стреч фолио, съдържащ бяло прахообразно вещество. При направен полеви наркотест то реагирало на кокаин.

Общото количество на предмета на престъплението е 2 996,30 грама, на стойност 229 839, 25 лева.

С решение на съда превозното средство, с което е извършено престъплението, се отнема в полза на държавата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.