Окръжна прокуратура разпореди проверка в община Сандански по сигнал за разходвани средства за почистване на р. Войче

МВР и прокуратурата проверяват община Сандански заради съмнения за неправомерно разходвани средства по проект за почистване на речното корито на река Войче край село Вълково.

Разследването е образувано по сигнал и цели да установи дали отпуснатите държавни пари са използвани целесъобразно и дали извършената работа отговаря на заплатените суми.

„Сигналът е изпратен до Районна прокуратура – Благоевград, която го препраща по компетентност на Окръжна прокуратура – Благоевград. От миналата седмица е разпоредена проверка, по която се извършват действия“, заяви за „Струма“ говорителят на Окръжна прокуратура прокурор Ивайло Филипов.

През април 2022 г. община Сандански подава искане до Междуведомствената комисия за защита на населението при бедствия и аварии към Министерския съвет с цел финансиране на проекта. Поводът – тежкото наводнение в селото през лятото на 2020 г. Искането е одобрено и е подписан договор с фирмата „САМО СТРОЙ“ ЕООД на стойност 627 637 лв. без ДДС. През февруари 2023 г. държавата отпуска първи транш от 313 818 лв., след което започват реалните строително-ремонтни дейности, уточняват от кметството.

Почистването на коритото на р. Войче се извършва от самоковска фирма



Според общински съветници обаче реално извършената работа струва едва 40 000-50 000 лв., а отчетените средства са над шест пъти повече.

„Точно заради това е назначена предварителната проверка“, коментират източници от местния парламент.

В тази връзка община Сандански публикува информация на официалната си страница, в която уверява, че на база на предоставеното частично финансиране са изпълнени значителна част от планираните дейности, като обектът все още не е завършен. Довършителните дейности ще бъдат реализирани след предоставяне на останалата сума по финансирането. Към настоящия момент се извършва и проверка от компетентните институции, на която община Сандански оказва институционално съдействие, се казва в официалното съобщение. Фирмата, която извършва почистването на речното корито, е от Самоков. Какви ще бъдат резултатите от проверката, разпоредена от Окръжна прокуратура, предстои да разберем.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА