Оливия Нютън-Джон днес щеше да навърши 77: Звездата от „Брилянтин“, която бе силна до последния си дъх

На 26 септември брилянтната и неувяхваща холивудска икона – Оливия Нютън Джон, щеше да навърши 77 години. Уви, най-коварната болест – ракът я победи на 8-и август, 2022 г.



Оливия Нютън-Джон е родена във Великобритания, но израства и се оформя като творец в Австралия. Сред хитовете, които я изстрелват на върха на славата, са If Not for You и I Honestly Love You. Световна известност обаче ѝ донася незабравимото ѝ участие в знаковия мюзикъл „Брилянтин“, където красавицата си партнира с любимеца на поколения актьор Джон Траволта.



През далечната 1978 г. актьорският тандем подлуди публиката с изпълненията си в ролите на Дани Зуко и Санди Олсън. След като излиза по световните екрани, „Брилянтин“ донася приходи на стойност от 394 милиона, което го прави най-печелившият музикален филм на всички времена.



Романсът, който Оливия и Траволта пресъздават пред камера, бързо се пренася в живота. Любовта между двамата е бурна, но кратка. Въпреки края на връзката им, те запазват приятелските си отношения през годините, а ние ще ги запомним като една от най-емблематичните и обичани двойки в историята на Холивуд.



Видяхме ги отново заедно в началото на 2021-ва година по повод 40-годишнината от излизането на култовия мюзикъл по екраните. Двамата, застанали един до друг, изглеждаха великолепно!



След „Брилянтин“ Оливия Нютън-Джон продължава да се снима във филми, но те така и не достигат успеха на култовия мюзикъл. Тя продължава да се развива и в музикалното поприще, но след 1980 г. се отдава повече на личния си живот и на първата си модна колекция, носеща името Koala Blue. По онова време Оливия се влюбва в актьора Мат Латанзи и през 1986 г. се ражда дъщеря им Клои Роуз.



Нютън-Джон е 4 пъти носител на наградите „Грами“, а 15 от нейните хитове влизат в Billboard Hot 100. Пет от тях достигат първа позиция. През 2006 г. Оливия Нютън-Джон е удостоена с най-голямата държавна награда на Австралия — Австралийски орден.



До последния си дъх актрисата бе изключително силна. Преди години тя успя да се пребори за първи път с една от най-коварните болести на съвремието – рака на гърдата, но за съжаление на 8-и август, 2022 г. той отне живота ѝ.



Приживе звездата от „Брилянтин“ записваше нови песни, почти до края на дните си, с които вдъхваше надежда и сила на онкоболните и техните семейства. Актрисата създаде и център за лечение на онкоболни, който носи името ѝ и се намира в Мелбърн.



Голяма опора в живота ѝ до последният ѝ дъх бе нейният настоящ съпруг – Джон Астърлинг, с когото Оливия споделяше един покрив цели 11 години.






