Омбудсманът предлага в Брезник да плащат по-ниска цена за вода, докато трае кризата

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писма до министъра на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда Манол Генов, както и до кмета на Брезник Васил Узунов, изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева – Динева и управителя на ВиК – Перник Стоян Цветанов.

Поводът са жалби и две подписки от над 800 души, в които гражданите сигнализират омбудсмана, че от 1 септември т.г. по предписание на Регионалната здравна инспекция в гр. Перник им е забранено използването на вода от яз. „Красава“ не само за пиене и приготвяне на храна, но и за хигиени дейности като къпане, миене на съдовете и на ръцете. Причината за въвеждането на тези мерки са последните резултати от физико-химични и микробиологични анализи на взетите проби от РЗИ-Перник, които потвърждават наличие на манган, арсен и бактерията клостридиум перфрингенс.

Гражданите са разтревожени за здравето и живота си и информират, че предоставените им до момента 6 цистерни с вода за гр. Брезник не достигат за покриване на нуждите им, не се зареждат своевременно, няма и организация за доставяне на вода на възрастни и самотно живеещи, които не могат да стигнат до цистерните.

В писмото си омбудсманът обръща внимание, че в момента ВиК операторът не изпълнява задълженията си да доставя непрекъсната и качествена водоснабдителна услуга в Брезник. Нарушено е правото на гражданите на достъп до вода за питейно-битови нужди – основна жизнена потребност, но въпреки това, им се начисляват задължения и заплащат цената на водата като за питейна, а тя е негодна дори за битови цели.

„Това е недопустимо и несправедливо. Затова следва да се поеме отговорност и докато действат ограничителните мерки, указани от РЗИ Перник, е необходимо да се вземе решение да не се начисляват задължения за услугата „доставяне на вода“ на засегнатото население или да се намали цената на ВиК услугата“, пише омбудсманът.

Делчева настоява още да бъдат осигурени достатъчно водоноски, за да бъде гарантирано на засегнатото население достъп до питейна вода.

Тя обръща внимание на отговор от 1 август 2025 г. на министъра на регионалното развитие на въпрос на народен представител, от който става ясно, че 89,89% от стопанисваните водопроводи от ВиК-Перник на територията на община Брезник са азбестоциментови и напълно амортизирани, общите загуби на вода за 2024 г. в града са 72,75%, а в с. Режанци – 92,66%.

По тази причина омбудсманът се обръща към отговорните органи и пита колко км водопроводи са рехабилитирани към 1 септември 2025 г.; финализирана ли е процедурата по предаване на новоизградените и публичните активи след основен ремонт от Община Брезник на Асоциацията по ВиК – Перник; на какъв етап са процедурите по съгласуване и реализиране на подготвените проекти за снабдяване на гр. Брезник и с. Ноевци от проучените алтернативни водоизточници (една от мерките, предприета от Общинския съвет за овладяване на кризисната ситуация).

Делчева настоява за отговор и на въпросите – установени ли са незаконни присъединявания към водопроводната мрежа и нерегламентирани ползвания и ако да – колко на брой са и какви действия са предприети; както и на какъв етап е процедурата по финансиране на останалите 18 проекта по Инвестиционната програма на общините, свързани с подобрение на ВиК инфраструктурата; на какъв етап е процедурата по сключване на споразумение с МРРБ за проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Елена Георгиева“ , ул. „Борис Антов“ и ул. „Шипка“ гр. Брезник“.

В писмото си до двамата министри омбудсманът алармира, че гражданите на Брезник са недоволни и подготвят протести заради допуснато бездействие по служба в нарушение на основното право на чиста и достатъчна по количество вода за пиене, като се създава реална опасност за здравето и живота им.

„Проявите на гражданите са в отговор на задълбочаващ се през последните години управленски дефицит относно поддържането на рационално използване на водата при спазване на първостепенния приоритет за осигуряване на жизненоважните потребности за питейно водоснабдяване на жителите. Настояват държавата да предприеме незабавни мерки за намиране на трайно решение за постоянен, целогодишен достъп до чиста питейна вода“, пише омбудсманът.

Велислава Делчева препоръчва да бъдат предприети пет конкретни действия:

1. Обявяване на подробен план за непосредствени действия за справяне с водната криза в град Брезник и другите засегнати населени места в общината.

2. Провеждане на изследвания за химическото състояние на водното тяло на яз. „Красава 2“ и публикуване на измерените резултати и прогноза.

3. Предоставяне с широк публичен достъп на информация за издадените за целите на питейното водоснабдяване разрешения за водоползване от Басейнова дирекция Западнобеломорски район и Община Брезник и контрола за спазването им.

4. Идентифициране на възможните алтернативни източници за питейно водоснабдяване, включително, но не само, възможността за водоснабдяване чрез използването на водите на яз. „Дружба“, за която министърът на икономиката и индустрията е запознал общинските съветници.

5. Одобряване на финансовите операции на разплащане при изпълнение на инвестиционни проекти със средствата от европейски и национални публични фондове, да се обвърже с гаранционен механизъм за спиране на разплащанията при нарушаване или застрашаване на основни права на гражданите.






