Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната на левове в евро

Омбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова заради сигнали и информация от граждани за проблеми при обмяната на банкноти и монети от левове в евро в търговските банки.

Сред посочените нередности са начисляване на такси, изискване за декларации за произход на средствата дори при суми под 1000 лева, ограничения за обмяна на суми, такси за броене на монети, липса на банкноти в евро и едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро.

„През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България кредитните институции обменят безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лева на една трансакция кредитните институции обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след предварителна заявка от 3 работни дни“, подчерта Делчева, цитирана от Нова.

Омбудсманът напомни, че законът допуска въвеждане на такси за услугата по обмяна едва след изтичането на този шестмесечен срок, като всякакви допълнителни условия или ограничения, въведени извън законовата рамка, са незаконосъобразни и недопустими. В тази връзка Делчева обръща внимание и на прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, чиито изисквания следва да се прилагат само и единствено в изрично предвидените от закона случаи.