Омбудсманът сезира две министерства заради тестовете за наркотици

Омбудсманът сезира министрите на вътрешните работи и на здравеопазването заради увеличение на жалбите за фалшиво положителни резултати от полеви тестове за наркотици. Само за последния месец те са над 60. Според Велислава Делчева масово използваните от МВР полеви изследвания тип DrugTest 5000 често дават фалшиво положителни резултати. Тя допълва още, че тестовете са само част от проблема, защото при положителна проба шофьорът може да бъде задържан за 24 часа, а книжката му да бъде отнета. Кръвните проби пък излизат прекалено бавно. У нас все още има едва три лаборатории за кръвни проби, като и трите са в София.

„Имаме такива жалби, които са свързани с употреба на най-обикновени лекарства, свързани с понижаване на температурата или главоболие, които дават фалшиви резултати не само за наличие на наркотични вещества, но и за наличие на алкохол в кръвта. В този смисъл съм сигурна, че трябва да има такъв списък с лекарства, който да предупреждава хората, когато ги употребяват. Предишните министри на вътрешните работи са сигнализирани многократно за това през последните 2-3 години. Получавали сме отговори, че ще вземат предвид препоръките на предишните омбудсмани, но за съжаление до момента, видно и от жалбите на гражданите, които имаме към нас, че това не се е случило и няма никаква промяна”, заяви Велислава Делчева.





