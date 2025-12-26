Онлайн запознанства – как да станат по-успешни?

днешно време много хора създават връзки онлайн. Ако им е трудно да си намерят партньор в средата, в която са или на местата, на които редовно ходят, те се обръщат към сайтовете и приложенията за запознанства. Но трябва да са внимателни – там има фалшиви профили, опасни хора, а понякога, дори да попаднат на човек, който наистина им харесва, може нещата да се объркат заради лошата онлайн комуникация. Ето какво трябва да правите за успешна връзка, започнала чрез запознанство в интернет, според teenproblem.net.

Колко време да изчакате преди да се видите на живо с някого?

Запознавате се с някого онлайн, допадате си, имате общи теми, започвате да си пишете постоянно. И усещате, че вече е време да се видите. Но не знаете кой е най-подходящият момент. Експертите съветват да не чакате дълго за определяне на среща. Най-добре е да го направите 1-2 седмици след като сте започнали да си пишете. Така вече сте разбрали някои неща един за друг, започнали сте да се опознавате, но все още не сте приели нещата прекалено навътре и не сте започнали да анализирате прекалено много ситуацията и чатовете. По-хубаво е първо да се видите на живо, да поговорите на живо и чак тогава да прецените дали човекът си струва и дали искате да продължите комуникацията. „Когато си разменяте много съобщения с някого онлайн, вие си изграждате визия за това какъв е той в главата си. И ако тази визия не съвпадне с реалността, това може да доведе до разочарования“, казва Хейли Куин, експерт по връзките, пред британския „Cosmopolitan“. Ако се срещнете след 1-2 седмици, няма да сте изградили пълен образ и ще може по-бързо да видите какъв реално е човекът. А и колкото повече си пишете, толкова повече се привързвате към човека. Ако се окаже, че той не покрива очакванията ви, когато се видите на живо, вие се разочаровате още повече.

Не си пишете твърде много и често преди да се видите

Ако си пишете прекалено дълго и постоянно, може така и да не си организирате среща. Ако отлагате виждането, може човекът да започне да пише и други потребители, да промени възгледите си за връзките, неочаквано да се появят семейни проблеми или да се премести в друго населено място. Трябва да има тръпка – щом нямате желание бързо да се видите, може да не се харесвате достатъчно и да ви е прекалено комфортно. Не задавайте прекалено лични въпроси в чатовете, някои теми трябва да се обсъждат само очи в очи.

Как да инициирате среща?

Най-лесният начин е да си дадете телефонния номер, като кажете, че излизате някъде с приятели и няма как да бъдете онлайн в следващите часове – така че ако има нещо, човекът трябва да ви се обади или да пише съобщение. Може да кажете и че не използвате сайта или приложението често, затова предпочитате да си оставите номера. Така показвате, че имате интерес и искате да бъдете поканени на среща. Естествено, ако човекът не разбира от намеци, просто трябва да се осмелите да го поканите първи.

Къде да е първата среща?

Най-важното правило, когато излизате с човек, с когото сте се запознали по интернет, е, да си определите среща на оживено място, по възможност през деня. Ако работите, нека поне е привечер, когато още е по-светло и навън има хора. Не се знае кой е човекът зад профила. Нека срещата не е повече от час и половина – два. Препоръчително е и да не пиете много алкохол – все пак излизате с напълно непознат, а не с приятел на ваш приятел и т.н. Заложете на сигурно – кафе, вечеря, разходка в оживен парк, а може и да спортувате заедно.