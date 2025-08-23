ООН призна глада в Газа

Газа и околните райони официално страдат от глад и той вероятно ще се разпространи. Това се казва в доклад на Интегрираната система за класификация на фазите на продоволствена сигурност – структура, подкрепяна от ООН. Според доклада над половин милион души в Газа изпитват глад, като броят им се очаква да нарасне до 641 000 до края на септември. Това е близо една четвърт от палестинците в Газа.

Това е първият път, когато организацията регистрира глад извън Африка.

„Това е глад, който можехме да предотвратим, ако ни беше позволено“, каза ръководителят на хуманитарните програми на ООН Том Флетчър. „Храна се натрупва по границите поради системните пречки от страна на Израел“, каза Флетчър.

Израел отхвърли констатациите в доклада като неверни и предубедени. Докладът е „откровена лъжа“, каза израелският премиер Бенямин Нетаняху. По думите му „Израел няма политика на глад. Израел има политика за предотвратяване на глада“. Според Нетаняху от началото на войната Израел е позволил 2 млн. тона помощи да влязат в ивицата Газа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза през юли, че много хора в Газа гладуват, което го постави в противоречие с Нетаняху, който многократно е заявявал, че няма глад.

Интегрираната система за класификация на фазите на продоволствена сигурност е инициатива, включваща 21 хуманитарни групи, агенции на ООН и регионални организации, финансирани от Европейския съюз, Германия, Великобритания и Канада. Преди това тя е регистрирала случаи на глад само четири пъти – в Сомалия през 2011 г., Южен Судан през 2017 г. и 2020 г. и в Судан през 2024 г.

За да бъде класифициран един регион като обхванат от глад, поне 20 на сто от хората трябва да страдат от силен недостиг на храна, като едно на всеки три деца е остро недохранено, а двама души на всеки 10 000 души умират ежедневно от глад или недохранване и болести.

Войната в Газа започна след като бойци на Хамас атакуваха Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души, предимно цивилни и отвлячайки 251 души. Израел отговори с пълномащабна офанзива, следствие на която до момента са загинали най-малко 62 000 души./svobodnaevropa.bg







