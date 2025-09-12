ООН свиква извънредно заседание за руски дронове над Полша

НАТО ще засили отбраната по източния фланг в отговор на нахлуването на голям брой руски дронове във въздушното пространство на Полша. Въздушните сили на страната свалиха три дрона, представляващи заплаха, при първи сблъсък между страна членка на НАТО и руски активи от началото на руската война в Украйна.

Франция, Нидерландия и Чешката република заявиха, че ще изпратят отбранителни сили в Полша, а Литва ще получи германска бригада. От Берлин заявиха, че ще се повиши наблюдението за руски атаки срещу Украйна, които биха могли да преминат границата.

♦ От Варшава задействаха член 4 на НАТО, а днес ще се проведе извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод инцидента, с начален час 22:00 българско време.

Напрежението съвпада и с руско-беларуското военно учение под наслов „Запад – 2025“.

След активирането на член 4 на НАТО, редица съюзници обявиха мобилизирането на военна подкрепа за източния фланг на Блока.

Нидерландия и Чешката република заявиха, че ще изпратят системи за противовъздушна отбрана, хеликоптери и общо 400 души военен персонал в Полша. Литва ще получи германска бригада.

♦ Президентът на Франция Еманюел Макрон написа в „Екс“.



„След нахлуването на руски дронове в Полша, реших да разположа три изтребителя „Рафал“, за да допринеса за защитата на полското въздушно пространство и източния фланг на НАТО. Вчера поех този ангажимент пред полския министър-председател. Обсъдих този въпрос и с генералния секретар на НАТО, и с британския министър-председател, който също е ангажиран с отбраната на източния фланг. Сигурността на европейския континент е наш основен приоритет. Няма да се подадем на нарастващата заплаха от страна на Русия.“



♦ Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с полския си колега Карол Навроцки, относно водено от Украйна учение за защита от атаки с дронове.

♦ Съединените щати все още не са предприели действия за засилване на отбраната, а президентът Доналд Тръмп се осъмни в преднамереността на руските действия.



„Може да е било грешка. Но независимо от това, не съм доволен от нищо, свързано с цялата тази ситуация. Надявам, че тя ще приключи”, заяви той.



♦ Въпреки ескалацията в напрежението, Русия и Беларус ще проведат мащабните военни учения „Запад – 2025“ на беларуска територията, но и в водите на Балтийско море. То ще включва тренировки за евентуалното използване на ядрени оръжия, по данни на беларуския министър на отбраната.

Полша и Литва затвориха напълно границите си със съюзника на Русия.

„Руско-беларуските учения ще се състоят и това е планирано учение. То не е насочено срещу никого. Става въпрос за продължаване на военното сътрудничество и взаимодействие между двата стратегически съюзника. Така че ще продължим нашата работа, която не е тайна за никого. Всички я знаят добре. И още веднъж повтарям, че всички тези действия не са насочени срещу никоя друга страна”, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.



♦ Беларуските медии съобщиха, че полски гражданин е бил арестуван по подозрение в шпионаж, защото е имал документи, свързани с ученията, които се е опитал да разпространи.

Очаква се НАТО да проведе учения същевременно от полската страна на границата.






