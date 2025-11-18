ОПАСЕН ИНЦИДЕНТ! Благоевградската следователка Малина Митова на косъм от произшествие на АМ „Струма“

Парчета бетон изхвърчат пред колата й край Дупница и пука гума, работник от база за строителна техника й се притекъл на помощ

Благоевградската следователка Малина Митова претърпя пътен инцидент на АМ „Струма“ в района на Дупница, който като по чудо се размина само със спукана гума. Вчера тя посети редакцията на в. „Струма“, за да разкаже за опасното премеждие, предизвикано от неизправности на пътното платно.

Малина Митова



„В събота преди обяд тръгнах за София, където имах уговорена важна среща, след която имах план да изкарам уикенда с приятели в Саперева баня. Около 11 ч., докато шофирах на АМ „Струма“, в района на Дупница изпод движещата се пред мен кола изхвърча нещо огромно от асфалта. Имах малко време за реакция, за да намаля скоростта, и когато преминах, се чу ужасно стържене и трясък. Успях да овладея автомобила и да спра встрани до мантинелата на магистралата. Бях преминала през деформиран участък, от който стърчеше арматурно железо, а няколко парчета бетонни късове бяха паднали на пътя. Задната гума на лекия ми автомобил „Тойота RAV“ беше надрана. От моста видях, че долу има база със строителни машини, и започнах да викам за помощ. През това време покрай мен профучаваха тирове и автобуси. Единственият, който спря, беше автомобил на „Магистрална охрана“ и шофьорът ме попита какво се е случило. Показах му парчетата бетон, които, докато нямаше коли, бързо преместих настрани, за да не пострада някой друг автомобил. През това време дойде и работник от базата под моста, който се зае да сменя спуканата гума. Оказа се, че е много трудно, тъй като и джантата се бе изкривила.

Бетонните парчета /сн. 2, 3/ на мястото на инцидента на АМ „Струма“ /сн. 4/

Оттам със съдействието на двамата непознати мъже автомобилът ми бе откаран до първата гумаджийница в Дупница. Около час и половина отне смяната, като през цялото време работникът от базата за строителна техника Стоян Чочев остана до мен, и докато изчаквахме, се хвана за главата и каза, че на АМ „Тракия“ е станала тежка катастрофа с три жертви. Загинала е млада жена, която се преобърнала с колата си през мантинелата и се ударила в друг автомобил. Тогава си дадох сметка, че аз съм имала късмет. Не ми се мисли какво можеше да се случи. Докато бях под въздействие на адреналина по време на ситуацията, се бях стегнала, но после ръцете ми се разтрепериха. Изключително съм благодарна на Стоян Чочев и служителя от „Магистрална охрана“ за помощта им в този критичен момент. Аз бях сама жена на пътя, имах късмет, че оцелях и срещнах двама истински мъже и човеци”, сподели следовател Митова.

Компютърният участък Стоян Чочев от Дупница е помогнал на благоевградската следователка



Срещата в София и спа уикендът се отложили, а след като се прибрала благополучно в Благоевград, веднага отишла в църквата да запали свещ. Два дни след инцидента си дава сметка, че е преминала през рискова ситуация, предизвикана от компрометирана пътна инфраструктура, а не от несъобразена с пътните условия скорост от страна на шофьор, каквато е обичайната формулировка за причините за пътнотранспортни произшествия.

Малина Митова е следовател над 20 г. и е наясно с транспортните и криминалните престъпления.

„Това, което ме спаси, е, че колата ми е стабилна, както и хладнокръвието и шофьорските ми умения. Аз съм 62-годишна, имам книжка от 19-годишна и непрекъснато съм зад волана. Нямам нарушения“, добави Малина Митова, която е следовател в Окръжния следствен отдел към Окръжна прокуратура – Благоевград, на който почти 4 години беше административен ръководител до месец април 2025 г.

Въпросът сега е какви действия ще предприеме АПИ за ремонт на компрометирания участък на АМ „Струма“ край Дупница, за да не се стига до опасни ситуации на пътя. Защото, ако късметът в случая е бил с благоевградската следователка, то някой друг шофьор може и да няма този шанс.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА