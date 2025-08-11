Опасни лилави медузи се появиха в Гърция

Лилавите медузи, известни като Pelagia noctiluca, се появиха отново в гръцките води през лятото на 2025 г., предизвиквайки загриженост сред местните жители и туристите. Тези медузи са известни със своите болезнени ужилвания и характерен лилав оттенък.



Българин засне опасните медузи в района на Паралия. Припомняме, че в края на месец юли гръцките власти предупредиха за поява на лилави медузи, които са опасни за хората.

При ужилване от лилава медуза хората имат болезнени симптоми и трябва да се обърнат към лекар. По информация на Нова районите, в които са забелязани са Халкидики, Катерини и Евия. Има ги също до Солун, както и на островите Скиатос и Скопелос.

Според данни от Хелинския обсерваториум, лилавите медузи са забелязани в следните региони:

Залив Пагаситикос

Северна Евия и островите Скиатос и Скопелос

Източното крайбрежие на Гърция, включително Халкидики и Катерини

Районите около Солун

Тези области са обект на предупреждения от местните власти и хотелиери, които информират туристите за безопасността на плажовете.

За вида Pelagia noctiluca

Pelagia noctiluca, наричана още „светеща медуза“, е малка медуза с диаметър на камбаната до 12 см. Тя е покрита с жилещи клетки както по камбаната, така и по пипалата си. Ужилванията причиняват болка, зачервяване и понякога обриви, които могат да продължат до две седмици. В редки случаи се наблюдават по-сериозни реакции, като алергични реакции или дори Синдром на Гийен-Баре.

Какво да правите при ужилване

Почистете мястото на ужилването с морска вода (не с прясна), за да отстраните остатъците от жилещите клетки.

Не търкайте засегнатата зона.

Нанесете топъл компрес за облекчаване на болката.

Консултирайте се с лекар, особено ако симптомите се влошават или се появяват признаци на алергична реакция.

Как да се информирате в реално време

За да разберете кои плажове са засегнати, можете да се консултирате с:

Местните туристически информационни центрове

Хотелиери и персонал на плажовете

Онлайн платформи и социални медии, където туристи споделят актуална информация

Препоръчва се да избягвате плуване в райони с активни предупреждения за наличие на лилави медузи.

Поради топлото време се засили и появата на средиземноморските медузи. Те не са опасни за хората. Опарването от тях не е болезнено и след няколко часа отминава и зачервяването, казаха лекарите в Гърция.





