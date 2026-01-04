Опасност от лавини в планините

Неподходящи са условията за туризъм днес във високите части на планините, не се препоръчва излизане над горския пояс, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Навсякъде вятърът е много силен и снегът се топи, защото е много топло. На Боровец е 8 градуса, 1 градус на Алеко, т.е. положителни температури. Единствено на връх Ботев температурата е отрицателна от минус 1 градус, посочиха от ПСС.

В най-високите части на планините има и мъгла, така че времето там е неприятно. Неподходящи са условията за туризъм във високото, в горския пояс ще бъде приятно, казаха от спасителната служба.

Заради много силния вятър хората трябва да са добре екипирани с топли дрехи. Освен това с качването на температурите, лавинната опасност расте, така че хората трябва да бъдат внимателни и да следват зимната маркировка, казаха от ПСС.

Оттам посочиха още, че в следващите дни, ако температурите паднат, ще бъде ужасно за ходене в планините и хората трябва да бъдат много внимателни.

През изминалото денонощие планински спасители от Сандански, по молба на полицията, са работили за извеждане на пострадал ловец от терена.