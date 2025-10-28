Опасно, бъдете внимателни! Пускат високо напрежение (110 000 волта) по въздушна електропроводна линия „Бодрост“

На 29 октомври 2025 г. (сряда) от 11:30 часа по реконструираната въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV „Бодрост“ ще бъде пуснато високо напрежение (110 000 волта) за провеждане на 72-часови пробни изпитания.

Дейностите ще бъдат извършени от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

След приключване на изпитанията електропроводът ще бъде въведен в редовна експлоатация.

От общината молят гражданите:

Да не доближават трасето на електропровода и съоръженията му

Да не извършват земеделски, строителни или други дейности в близост до линията по време на изпитанията

Да предупредят децата и да не позволяват достъп на хора и животни в зоната около стълбовете и проводниците

Мерките са с цел осигуряване на безопасността на населението.