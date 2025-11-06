Операцията на коляното вади от терена титулярния вратар на „Беласица“ К. Георгиев минимум за 6 месеца

Титулярният вратар на „Беласица“ Кирил Георгиев претърпя операция след тежката контузия, която го сполетя в хода на победния мач със „Спортист“ в Своге. Интервенцията извърши бившият президент на комитите д-р Христо Мазнейков в столичната МБАЛ „Св. София“, която ортопедът управлява. „Операцията мина добре, но контузията e много тежка. Освен че капачката на коляното е счупена, скъсано е и пателарното сухожилие. Сега започва рехабилитационният процес, който ще продължи минимум половин година“, обясни ситуацията от болничното легло Малкия Валяк. За жалост, отново пострада лявото му коляно, което беше оперирано преди 7 г., заради скъсан менискус в навечерието на старта на сезон 2018/2019 г. Тогава за втори път в състава на бяло-червените бе привлечен на пожар новоделчевецът Захари Димитров, защото практически тимът, воден тогава от Данаил Бачков, бе останал без човек под рамката. Към днешна дата ситуацията е аналогична – „Бела“ разполага единствено с 20-годишния Александър Карпаров. Той влезе на смяна срещу шоколадите и според редица специалисти, наблюдавали мача, се е справил подобаващо. Младокът със сигурност ще получи шанс в оставащите есенни битки, в които да покаже качествата си и да убеди, че може да расте нагоре в професионалния футбол. Всъщност, доскоро част от комитите бе и Александър Радков (18 г.), който още след пристигането си в Петрич счупи капачка на коляното.

Последва операция и дълъг процес на рехабилитация и възобновяване на заниманията преди месец. Той бе картотекиран като аматьор и липсата на професионален договор между него и клуба попречи да бъде задържан. След колизиите в ръководството на „Бела“ младокът реши да се прибере в родния Етрополе без да е записал и една официална игрова минута за бяло-червените. В ситуация на остър цайтнот, Живко Желев и помощникът му за работа с вратарите Евгени Русев опипват почвата тук-таме в търсене на вратар, чието привличане обаче няма как да се случи преди края на есенния дял на първенството във Втора лига. През тази седмица с мъжката формация на петричани тренират младите таланти от местната школа Васил Стойчев /р. 2008 г./ и Васил Кятипов /р. 2010 г./. Първият по всяка вероятност ще бъде записан в протокола като сменник на Карпаров за съдбовното домакинство срещу „Севлиево“.

