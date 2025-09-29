Оперната прима Красимира Стоянова получи националната награда „Акад. Марин Големинов“

Оперната прима Красимира Стоянова е носителят на националната награда „Акад. Марин Големинов“. Това беше обявено миналата вечер в художествената галерия „Владимир Димитров-Майстора“ в Кюстендил, където бяха отбелязани 117 години от рождението на Марин Големинов и беше поставено началото на новия сезон на музикалното сдружение, носещо името на големия български композитор.

Тази година се отбелязват 10 години от учредяването на годишната награда за принос в музикалното изкуство, каза за БТА председателят на музикално сдружение „Марин Големинов“ – Кюстендил Райчо Христов. Наградата по традиция се връчва на рождения ден на големия български композитор – 28 септември, в родния му град Кюстендил.

Освен тази награда беше обявена и още една – за квартет, която бе връчена на камерния ансамбъл „Класик арт“ – София.

Голямата награда за принос в музикалното изкуство на името на Големинов, която представлява парична премия от пет хиляди лева и статуетка от скулптура Милко Добрев, се дава от общината в Кюстендил, а другата – грамота и две хиляди лева, се връчва от музикалното сдружение и е осигурена от бизнесдамата Виолет Вьорлер.

Наградите обяви Лили Големинова – внучка на големия композитор. Носителят на наградата се определя от жури с председател акад. Георги Минчев. В него влизат още проф. Боянка Арнаудова, проф. Пламен Джуров, Райчо Христов – председател на сдружението „Марин Големинов“ в Кюстендил, и Емануела Дюлгерска – директор на отдел „Култура“.

Музикалното сдружение беше поздравено с десетата годишнина от учредяването на наградата и от кмета на общината Огнян Атанасов.

„Радвам се, че тя съвпада с Празника на плодородието и със среброто на волейболистите ни – каза Атанасов. – Плодородието има много измерения, а културата и музиката са едно от тях“, допълни още той.

За съжаление никой от наградените не успя да получи наградата си на място – Красимира Стоянова заради грип, а камерният ансамбъл „Класик арт“ заради концертен ангажимент в столицата. Наградата на музикалното сдружение обаче задължава наградените да изнесат концерт в Кюстендил през месец май, в рамките на Майските музикални дни.

В концертната програма участваха Атанас Кръстев – виончелист, лауреат на международни конкурс и доцент в Музикалната академия, и Симеон Гошев – пианист, който живее и във Виена.





