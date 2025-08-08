Опит за грабеж на 100 000 лв. пред банка в София

Мъж е опитал да обере жена, която изтеглила близо 100 000 лв. от банка. Престъплението станало около 12 часа в кв. „Дианабад“ в София.

Заместник началникът на 1 Районно управление заяви на брифинг пред журналисти, че сигналът е подаден днес в 9 часа. Поради бързата намеса на граждани и полицията, извършителят е задържан, парите са намерени и ще бъдат върнати на жената. Той обясни още, че жената е длъжностно лице, работи в болница и е извършвала служебна дейност – внасяла е пари. Парите са около над 100 000 лева.

Жената излязла от клона на ул. „Никола Габровски„, след като изтеглила парите. Мъжът я издебнал и я нападнал в гръб. Не успял обаче да я обере, защото очевидци се намесили, с по-късно е бил заловен от столичната полиция.

Жената не е пострадала. Тя е служител на болница, парите са били на лечебното заведение. dariknews.bg





