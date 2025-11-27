Топ теми

Опит за палеж и закана за убийство разследват криминалисти от Второ РУ

Във Второ районно управление  Перник е подаден сигнал от 39-годишен перничанин, който заявил, че три лица са го заплашили и са залели автомобила му със запалителна течност. Инцидентът е станал около 15:50 ч. на ул. „Р. Димитров“ в кв. „Изток“. При пристигането си полицейските служители са открили единствено пострадалия, който потвърдил, че е бил заплашен с убийство. В хода на работата е изяснено, че между него и предполагаемите извършители е имало бизнес отношения. Единият от заподозрените е установен и предстои задържането му. Образувано е досъдебно производство, а процесуално-следствените действия продължават под надзора на прокуратурата.

