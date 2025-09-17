Опозицията с нов вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

Пети вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Дебатът за него ще бъде днес, а гласуването – 24 часа след края на дебата. Този път опозицията ще се опита са свали правителството с темата правосъдие и вътрешна сигурност. Зад него стоят три от формациите в Народното събрание – ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.

Възможно е обаче той да бъде подкрепен и от „Възраждане“ и „Величие“. Общо техните гласове обаче са 105.

Управляващите са категорични, че мнозинството остава стабилно. Категоричната си подкрепа отново заявиха и от „ДПС-Ново начало“.

Правителството може да бъде свалено с най-малко 121 гласа „за“.





