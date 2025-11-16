Опра и Дженифър Анистън разкриха защо нямат деца

В свят, в който майчинството често се възприема като неизбежна стъпка за всяка жена, все повече известни личности говорят открито за решението си да не станат родители. Начело на този списък е Опра Уинфри – една от най-влиятелните жени в медиите, която никога не е крила, че не желае деца. „Никога не съм искала бебета. Не бих била добра майка. Просто нямам търпението“, признава тя. Вместо това Опра посвещава живота си на работа, благотворителност и училището за момичета в Южна Африка, което основава. „Нито за миг не съм съжалявала за това решение“, категорична е тя.



Рене Зелуегър също споделя, че майчинството никога не е било нейна цел. „Искам да бъда независима и да мога да се грижа за себе си. Всичко останало е бонус“, казва тя. Актрисата признава, че е наблюдавала отблизо какво изисква ролята на майка и е осъзнала, че това не е нейният път.



Дженифър Анистън е една от най-обсъжданите знаменитости по темата. Години наред медиите я критикуват, че не е станала майка, като я наричат „егоистична“ или „прекалено фокусирана върху кариерата“. Анистън признава, че е преминала през ин витро процедури и терапия, но в крайна сметка е приела, че няма да има деца. „Исках дете със собствената си ДНК – това беше единственият начин, егоистично или не“, казва тя.



Кайли Миноуг рядко говори по темата, но в интервюта признава, че е пренаредила приоритетите си след битката с рака. „Животът ми тръгна в друга посока. Не съжалявам, просто така се случи“, споделя певицата, която мина през няколко неуспешни връзки заради това, че не мислеше за деца.



Голямата Хелън Мирън е сред най-откровените по темата. „Никога не съм изпитвала желание да бъда майка. Просто не беше моята съдба“, казва тя. Актрисата подчертава, че не чувства липса, а по-скоро удовлетворение от избора си.



Ким Катрал също е категорична: „Знаех, че не съм готова да направя тази крачка към майчинството“. Тя говори за огромния външен натиск, който жените изпитват, и за нуждата от уважение към личния избор. „Да бъдеш майка е велико, но не е задължително за всяка жена“, казва тя.



Легендарната актриса Анджелика Хюстън признава, че животът ѝ е бил посветен на кариерата и личната свобода. „Вероятно щях да бъда нещастна като майка. Не исках да повтарям модела на собствената си майка. Просто не съм създадена за това“, споделя тя в интервю за „The Guardian“.Ретро.бг