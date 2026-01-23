Определиха състава на СИК за изборa на кмет в село Бараково

Консултации за определяне състава на 9-членна секционна избирателна комисия за избор на кмет на село Бараково се проведоха в сградата на читалище „Пробуда-1919“ в град Кочериново. Със заповед на кмета на общината Станислав Горов е определена тричленна комисия, която проведе консултациите, съобщи Радио Благоевград.

След консултации чрез жребий бяха определени двама членове от присъстващите партии заради отсъствието на „Алианс за права и свободи“ и „Величие“. Единодушно бяха избрани председател от ГЕРБ, зам. председател от „Продължаваме промяната“ и секретар от „Възраждане“.

В четвъртък изтече регистрацията на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – Кочериново. Регистрирани са ГЕРБ, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. До 27 януари се приемат заявления за регистрация на кандидатски листи от регистрираните в ОИК партии и коалиции.