Арестуваха 47-г. мъж от петричкото с. Крънжилица, държал над 4 кг канабис в бидони

Окръжна прокуратура – Благоевград ръководи разследване за незаконно държане с цел разпространение на наркотично вещество в петричкото село Крънджилица. На 16.10.2025 г. при полицейска операция на РУ – Петрич в къща е открита суха зеленикаво-кафява маса, разпределена в найлонов чувал и плик, поставени в бидон. В същото помещение на имота е намерена и електронна везна.

При направен на място наркотест веществото е реагирало на канабис. Общото му тегло е около 4300 грама на стойност 86 848 лв., изчислена съгласно ПМС за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

По делото са извършени оглед на местопроизшествие, претърсване и изземване, проведени са разпити на свидетели. Събрани са доказателства за съпричастността към деянието на Р.М., на 47 години. С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград той е привлечен в качеството на обвиняем за държане с цел разпространение на наркотично вещество в големи размери, престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4 от НК. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА