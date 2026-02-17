Оранжев и жълт код за виелици и силен снеговалеж на 18 февруари

Оранжев и жълт код за виелици и снеговалеж за 18 февруари, обявиха синоптиците от НИМХ.

По-сериозното предупрежение е в сила за област Добрич, както и части от Варна, Шумен, Русе, Разград, Пловдив, Стара Загора и Пазарджик, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и Видин. За останалата част от страната е валиден жълт код, с изключение на малки части от област Кюстендил, София-област, Перник и Благоевград.

През нощта ще е облачно, в по-голямата част от страната с валежи от сняг. В Дунавската равнина на много места ще има условия за виелици и навявания. В Източна България до сутринта ще вали дъжд, който също ще премине в сняг. На места в североизточните райони ще се образуват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 2° и 7°. В София минимална – около минус 1°, максимална – около 3°.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места валежите ще са значителни по количество и ще се образува нова снежна покривка. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 9°.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Максималните температури ще са 4°-5°. Температурата на морската вода е 5°-7°.