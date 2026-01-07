Оранжерия на балкона

Празниците отминаха и вече сме в новата година, но все още е зима и земята е твърде замръзнала, за да може да се обработва. Въпреки това с всеки изминал ден денят става все по-голям и само след няколко седмици градината ще е готова за новия градинарски сезон. Както всяко начало, и началото на годината е вдъхновяващо и очаквано от всички. Кой не очаква с нетърпение да се покажат първите кокичета? Кой не мечтае за пролетта? Хубавата пролет започва през януари! Сега е моментът да планирате пролетната градина – какво ще отглеждате и как най-добре да разположите различните растения в градината.

ИЗБОР НА СЕМЕНА

Независимо дали сте опитни или начинаещи градинари, първото нещо, което трябва да направите, е да изберете какво ще отглеждате. Ето някои насоки, които ще улеснят избора:

1. Прегледайте какви семена имате от миналата година. Проверете годността им и помислете дали сте били доволни от постигнатото с тях и дали искате и тази година да ги засеете.

2. В зависимост от характера си семената главно се делят на два сезона – пролетни и есенни. Тъй като сега е едва началото на годината, избирайте сред семена с пролетен сезон.

3. Освен сезонността семената се делят и на хибридни, стандартни, местни, органични (био) и др. Хибридните семена се обозначават със символа F1 и обикновено са доста по-скъпи от стандартните, или в опаковката се продават много по-малък брой семена. Хибридните сортове са начин да се обогатява предлагането на интересни и екзотични сортове растения. Стандартните семена са семена от директни сортове, обикновено размножени по естествен път.

4. Друг фактор, който трябва да вземете под внимание, когато става въпрос за избор на семена, е пространството, с което разполагате или къде възнамеряваме да отглеждате семената – в двора, на балкона, в оранжерия.

5. При избор на семена трябва да се вземе предвид и периодът на развитие на растенията.

6. Ако сте начинаещи градинари, е добре да започнете с по-лесни сортове цветя и зеленчуци. Такива например са марули, репички, моркови, телефончета, латинка, космос и едногодишните подправки.

7. И накрая – помислете за какво ще използвате растенията, които ще отглеждате – за готвене, за украса, за аранжиране на двора, за покриване на ограда или друго. Търсеният ефект също ще ви насочи към правилния избор – ниски, високи, каскадни или увивни цветя, градински зеленчуци, саксийни подправки или екзотични растения като за изложба – трябва да обичате растенията, за да порастат здрави и благодатни!

Прочетете повече за избор на семена. След като изберете какво ще отглеждате, е добре да си припомните как се прави разсад от семена в домашни условия.

РАЗСАД В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

За да направите качествен разсад, ще ви трябват: разсадна форма, подложна тава, торф за разсади и семената, които вече сте избрали. Стъпките са лесни и бързи:

1. Засипете формата с торф;

2. Заравнете повърхността;

3. С помощта на молив направете отвор във всяко гнездо, в което ще сложите семената (старайте се отворът да е по средата на гнездата);

4. Сложете по 1-2 семена във всеки отвор и засипете внимателно с торф, без да натискате и затъпквате семената;

5. Полейте с лека струя хладка вода;

6. Когато семената покълнат и започнат да растат, отстранете по-слабото растение от всяко гнездо, за да осигурите достатъчно място и хранителни вещества на по-силното да расте;

7. Ако помещението, в което държите разсада, е студено, можете да пресъздадете парникова среда, като завиете разсада с домакинско стреч фолио, докато покълне;

Ето кои са най-ранните зеленчуци, с които можете откриете сезона:

5 СУПЕР РАННИ ЗЕЛЕНЧУКА НА БАЛКОНА

Грах

Грахът е растение на прохладния климат и пониква успешно при температури от 2-3 градуса. Това го прави отличен избор за ранен старт на градинарския сезон! Ако искате да консумирате листата на граха, можете да откъсвате всичко над втория същински лист. Това ще даде възможност на растението да развива следващи листа.

Главеста салата

Главестите сортове салати са студолюбиви и виреят добре под оранжерия или защитно фолио. Заложете семената по същия начин като тези на граха, а когато разсадът достигне втори същински лист, разредете растенията на около 25 см едно от друго. Откъсвайте по няколко листа от по-големите, за да стимулирате растенията да образуват нови листа. Така ще си осигурите продължителна реколта от свежи салати!

Мизуна

Мизуна е листен зеленчук, който се отглежда от векове в Япония. Характеризира се с крехки листа, подходящи за салати и като декорация на ястия. Сортът е много устойчив на замръзване. Във фазата на първи листа дори издържа без увреждания до минус 5°C. Японската маруля е много благодатен зеленчук, тъй като всяко рязане на листа стимулира образуването на нова листна маса. Младите листа са готови за консумация при височина 10 см.

Спанак

Спанакът също е студоустойчиво растение и е подходящ за зимно отглеждане. Може да се отглежда като бейби листа за салати. Съдържа мaлĸo ĸaлopии, мнoгo витaмини и минepaли. Консумира се свеж в салати, на пара или в сготвено състояние.

Посейте 3-4 семена във всяка разсадна форма и покрийте със защитно фолио. Когато разсадът изпълни саксийката, разсадете растенията през 15 см, за да могат да образуват по-богата листна маса. Откъсвайте по няколко листа от по-големите, за да стимулирате растенията да образуват нови листа.

Репички

Репичките са задължителен елемент от ранната зелена салата. Те не изискват особено внимание и грижи – студоустойчиви са, но се радват и на светлината. За този зеленчук не се нуждаете от голямо пространство. Посадете репичките на 2 см дълбочина. Когато покълнат, ги дръжте на хладно и наблюдавайте почвата да не остане суха. При сеитба през 10-15 дни ще имате свежи репички за по-продължително време.

С помощта на домашна оранжерия или защитно фолио няма причина да чакате до пролетта, за да се насладите на свежестта на домашно отгледаните зеленчуци!

Съвет: Когато планирате какво ще отглеждате, не забравяйте да обмислите и голямата картина – как ще се съвместят различните растения, в каква последователност ще ги отглеждате, как ще ги разположите спрямо наличното място и конкретните изисквания на всяко растение. А докато мечтаете за пролетта и свежестта на градината, не забравяйте да се грижите и за стайните растения. През зимата и особено докато се отоплявате на парно, те имат нужда от повече внимание.

ЗИМНА ГРИЖА ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

Ако удовлетворявате основните нужди на стайните растения за светлина, вода, хранителни вещества и топлина, те са лесни за отглеждане. Светлината е много важна. Ако растенията ви са хилави и разтеглени, значи не им достига светлина – осигурете им повече, тя е единственият им източник на енергия. Растенията имат нужда от вода, но не толкова много, че да дави корените им.

Къде да поставите растението?

Най-добрият начин да се уверите, че растението ще е здраво и ще расте добре, е да удовлетворите нуждите му от подходящо място в дома. Растението може да изглежда красиво на определено място, но ако светлината и температурата са неподходящи, то скоро ще загуби красотата си и ще придобива все по-нездрав вид!

Кога да поливате?

Неправилното поливане е най-честата причина за ненавременното загиване на много стайни растения, но ако не им осигурите достатъчно, умират. Проверявайте редовно и ще разберете, че някои растения изсъхват по-бързо от други. При големи растения с буйни листа, както и поставените на пряко слънце, обикновено това става най-бързо. Растенията в глинени саксии изсъхват по-бързо от онези в пластмасовите. Не се изкушавайте да поливате само защото сте извадили лейката. Поливайте растенията само при нужда – повечето са готови за това, когато горният 1 см почва изсъхне.

Подхранване

Редовното торене е много важно за растенията. Започнете няколко седмици след като сте купили растението. Можете да смесвате почвата с хранителни добавки, постепенно изпускащи съдържащите се в тях вещества, може също на равни интервали да добавяте течен тор към водата, с която поливате.