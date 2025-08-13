Орбан: Унгария може да срине Украйна за един ден

В разговор с експерта по въпросите на сигурността Дьорд Ногради министър-председателят на Унгария Виктор Орбан подчерта, че украинците се държат „нагло“ със страната му, въпреки че са „в наши (унгарски) ръце“. „Не се интересуваме от колапса на Украйна, макар че бихме могли да я сринем за един ден“, отбеляза той. Премиерът обясни, че Украйна получава значителна част от електричеството и газа си от Унгария, и ако се случи инцидент и „няколко стълба паднат, няколко жици се скъсат, тогава Украйна ще спре“.

Затова, въпреки че украинците говорят с нас „по начин, по който нормалните хора не говорят“, те също са зависими от нас.

Имаме нужда от стабилна, функционираща Украйна, а украинците злоупотребяват с тази ситуация, заяви Виктор Орбан. Източник:Hir.tv, dariknews.bg





