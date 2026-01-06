Оригинален парфюм или фалшификат: Как да ги различим?

Създаването на парфюми е изкуство и страст, а употребата им – символ на висок социален статус и лукс. Невидимият аксесоар разкрива с ароматната си следа вкуса и финансовото положение на ползващия го. Изкуството за правене на парфюми се заражда много назад във времето в Египет и извървява дълъг път до днес, но така и не променя основното си предназначение – да вълнува сетивата с омайващи ухания и да оставя послания. Днес пазарът е залят от парфюми, сред които всеки може да намери свой любим аромат, но за да е траен и безопасен, е необходимо не само да ни допадне като нотки, а и да бъде оригинален. Фалшивите парфюми са нетрайни, некачествени и потенциално опасни – могат да предизвикат алергии, тъй като съставките им са неясни и съмнителни. При покупката на парфюм за подарък е важно да бъде оригинален, за да не се изложим пред любимия човек, на когото го поднасяме.

Как да различите оригиналния парфюм от ментето, за да не дадете парите си за фалшификат?

1. Обърнете внимание на опаковката. Оригиналните парфюми са в луксозни и съвършено изработени шишенца, без размазани надписи и емблеми, без правописни грешки. Стъклото е гладко, без мехури, а капачката – плътно прилепнала. Баркодът не е гаранция за оригиналност на парфюма, тъй като се фалшифицира лесно.

2. Оригиналният парфюм представлява бистра течност. Ако на дъното на бутилката откриете утайки, твърде вероятно е да е фалшив.

3. Оригиналните парфюми са многопластови и се състоят от връхни нотки, сърцевина и базови нотки, което лесно се усеща при тест на парфюма. Ментетата са лишени от тази очарователна многопластовост.

4. Цената е ориентир до известна степен. Оригиналните парфюми са скъпи, но това не означава, че не може да се сдобиете с фалшификат на висока цена. Характерно за цената на фалшивите парфюми е, че тя е еднаква за всички марки, за разлика от тази на оригиналите.