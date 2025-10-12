Орлетата браха голям срам срещу аматьори под тепетата, босът на домакините нахлу на терена да хока съдията

Старшията Хр. Арангелов изненадан, че отборът му приел играта в своята половина…

Орлетата браха голям срам под тепетата и след 1:2 срещу аматьорите от „Спартак“ /Пд/ отпаднаха още в дебютния си мач в тазгодишното издание на турнира за купата на България. Мариян Вангелов даде преднина на пиринци малко преди почивката с безпощаден шут от упор, който не остави шансове на вратаря. Обратът стана факт в края на двубоя, стори го ветеранът Димо Бакалов в рамките на броени секунди след прецизни центрирания от десния фланг. 36-годишният петкратен шампион с „Лудогорец“ вкара с глава в 80-та мин., а след още три нанесе нокаутиращия удар върху зелено-бялата команда, предвождана от Христо Арангелов, който остави на пейката титулярния страж Красимир Костов и постави под рамката сина на съсобственика на клуба Милен Стефанов – Даниел. В резерв останаха още Лазар Боянов и Никола Бандев, извън групата бяха наказаният Евгени Георгиев и Николай Бодуров. На полувремето президентът на спартаковци Денис Хасан нахлу на терена да иска обяснение от главния съдия Станислав Апостолов за неотсъдена дузпа, но охраната предотврати физическата саморазправа.

„Показахме две коренно различни полувремена. През първото имахме достатъчно ситуации да затворим мача с втори гол, но не успяхме. През второто полувреме се наложи да направим промени в защита заради контузия. Отборът започна да се прибира назад, вместо да излезе напред и това оказа влияние. „Спартак“ има доста добри и опитни футболисти, минали през водещи отбори в Първа лига. Изненада ме това, че отборът ни започна да приема играта в своята половина. Теренът не може да е оправдание – какъвто е за единия отбор, такъв е и за другия“, коментира Хр. Арангелов. Пловдивчани пък си уредиха двубой с двуликия тим на „Славия“ в 1/16 финалите на любимия турнир за феновете на орлетата.

Още четири тима от Втора лига споделиха резила на „Пирин“ – в събота конфузни поражения претърпяха „Вихрен“ и „Беласица“, а днес ги последваха „Етър“ и „Локомотив“ /ГО/. Четири попадения отнесе аутсайдерът в третия ешелон на Югозапада „Германея“ от шлагера във второто ниво на професионалния футбол „Фратрия“, но сапаревобанчани удържаха двете нули повече от час, преди головете да завалят с автори Иван Брикнер /64/, Ксивело Дривентак /78, 85/ и Ерик Манолков /88/.

„СПАРТАК“ /ПД/: Сулев, Щерев, Айтов, Гавов, Милев, Бакалов, Д. Илиев, Г. Петров, Ферадов, Димов, Василев. Резерви: Йорданов, Кърмаджъ, Грибачев, Ив. Вангелов, П. Иванов, Кр. Николов, Танчев, Алимоллов.

„ПИРИН“: Стефанов, Бучев, Дюлгеров, Б. Иванов, Ил. Костов, Близнаков, Динев, Малинов, Ст. Костов, М. Вангелов, Ивов. Резерви: Кр. Костов, Боянов, Бандев, Дурев, Л. Стойчев, Кр. Бачев, Коваленко.

СТОЙЧО СТОИЦОВ