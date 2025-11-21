Орлетата ветерани минаха през Кюстендил с хеттрик на Б. Галчев и са на зонален финал с шампиона „Витоша“ (Б)

Футболният отбор на „Пирин“ победи „Кюстендил“ с 3:1 като гост в мач от държавното първенство за ветерани вчера. Победата класира орлетата на зоналния финал, където срещат до болка познат опонент – „Витоша“ (Бистрица), чийто тим неизменно печели титлата през последните 9 г. Хеттрик за орлетата реализира бившият национал Борис Галчев, който направи разликата. Така благоевградчани взеха реванш от домакините за миналогодишното поражение с дузпи под дъжда на стадион „Осогово“. Сега ремонтни дейности пратиха сблъсъка на ст. „Странджата“, метеорологичните условия бяха по-подходящи за игра, ала по-лошият терен пое доста влага предния ден и бе много мек. Зелено-белите поведоха с гол от съблекалните. Още в 1-та мин. Галчев наказа грешка в кюстендилската защита и изведе своите напред – 1:0. Емил Стоянов изравни в 15-та мин., но 8 минути преди края на първата част Галчев матира Кирил Кирилов с премерен диагонален изстрел за 2:1. В края Кирилов опита да лъже, но екскапитанът на ЦСКА го блокира с шпагат и прати топката в мрежата за трети път.

“КЮСТЕНДИЛ“: К. Кирилов, Ал. Ангелов, Св. Велинов, Ив. Иванов, Ем. Стоянов, К. Мицов, М. Казачки, Ив. Георгиев, Хр. Цветков, И. Максимов, Евг. Йорданов (Ал. Шопов, Кр. Ангелов, Ас. Стоянов)

“ПИРИН“: Л. Манов, Р. Бачев, Св. Дяков, П. Кепов, Д. Наков, К. Марков, Ст. Драмов, Бл. Христов, Т. Костадинов, Б. Галчев, Вл. Златинов (Бл. Цветков, Г. Стоянов, Б. Бачев) ИВАН ДИМИТРОВ