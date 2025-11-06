Орлетата ветерани приемат „Вихрен“ в областния финал от държавното първенство

Отборът на „Пирин“ приема „Вихрен“ в областния финал от държавното първенство по футбол за ветерани днес в Благоевград. Орлетата стигнаха до тази фаза от турнира след победа над съименниците си от Гоце Делчев, а санданчани елиминираха съседите от „Беласица“, след като се записаха за участие в последния момент. Домакините разчитат на 10-кратния шампион с „Лудогорец“ Светослав Дяков, бившия капитан на ЦСКА Борис Галчев, неостаряващия голаджия Владислав Златинов, Костадин Марков, Радослав Бачев, Димитър Коемджиев, Антон Костадинов, председателя на Областния съвет на БФС – Благоевград Емил Равначки…

Големият липсващ е Иван Цветков, който вчера отлетя за Будапеща с „Лудогорец“ в качеството си на помощник-треньор. В унгарската столица разградчани срещат „Ференцварош“ в Лига Европа. Екипа на „Вихрен“ обличат Емил Тренков, Георги Горемлиев, Тодор Мечев, Валери Георгиев, Красимир Стоянов, Атанас Атанасов… Двубоят на стадион „Христо Ботев“ е от 15.00 ч., а входът е свободен. Играят се 2 полувремена по 40 минути, при равенство в редовното време победителят се определя след изпълнение на дузпи. Главен съдия на сблъсъка е Иван Донев от Благоевград, асистират му неговите съграждани Йордан Гошев и Марио Донев.

ИВАН ДЕЛЧЕВ