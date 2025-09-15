Орлетата допуснаха пълен обрат срещу драконите на стадион „Христо Ботев“

Футболният тим на „Пирин“ допусна пълен обрат срещу „Дунав“ и разочарова с 1:2 оределите трибуни на стадион „Христо Ботев“ вчера. Преди началото на двубоя с минута мълчание бе почетен видеооператорът на зелено-белите Петър Мойнов, който почина внезапно миналата седмица. Първият точен удар дойде във 2-та мин., когато Хюсеин Кельовлуев стреля от границата на наказателното поле, но право в ръцете на Красимир Костов. Домакините отвърнаха с атака отляво на Марио Ивов, който прониза Георги Китанов в 4-та мин. Попадението обаче беше отменено заради засада. В 7-та мин. Запро Динев проби отдясно, финтира защитник и пусна по земята към точката за изпълнение на дузпа. Там Георги Търтов засече мощно в левия горен ъгъл за 1:0. В 13-та мин. драконите едва не изравниха. Преслав Бачев засече центриране с глава, но топката премина на сантиметри от лявата греда. В следващите минути гостите продължиха да натискат, ала в 19-та мин. Ивов беше изблъскан и падна в наказателното поле, но главният рефер Кристиян Тодоров не посмя са отсъди дузпа, въпреки претенциите домакините. В 35-та мин. Радослав Апостолов стреля дистанция, а Кр. Костов се разтегна максимално и изби.

Красивият гол на Г. Търтов (№98) не стигна за нищо на зелено-белите

М. Ивов (№10) и Ст. Костов (№29) бяха обезоръжени от русенската защита

Треньорският стол на Хр. Арангелов се клати сериозно след втората поредна загуба на благоевградчани

Пристигналите от Англия фенове на орлетата Г. Цветков-Блеки и Г. Айтов-Гулето не срещнаха островния проблем с намирането на места на ст. „Хр. Ботев“



В края на първото полувреме Станислав Костов изпусна от чиста позиция да удвои преднината. Втората част започна прекрасно за гостите, които изравниха в 47-та мин. Тогава Борислав Маринов проби отдясно, опита извеждащо подаване, но с доза късмет топката се върна у него. Крилото отправи изстрел от малък ъгъл, Кр. Костов се намеси, но кълбото се отклони в левия дирек. В разбъркването пред голлинията Ибрахим Кейта бе най-бърз и с шпагат вкара за 1:1. В 63-ата мин. Марио Дилчовски пробяга повече от 50 метра и шутира между двама бранители в тялото на Кр. Костов. 5 минути по-късно Денислав Минчев финтира няколко играчи и с удар от пеналта направи 2:1. В 88-та мин. Билал Салах проби отдясно, справи се с противник и намери в наказателното поле Кейта, който засече безпроблемно за 3:1.

“ПИРИН“: Кр. Костов, Дюлгеров, Бодуров, Б. Иванов, Ил. Костов (80-Боянов), Е. Георгиев (64-Малинов), Бандев (64-Дурев), Търтов (83-Кр. Бачев), Динев, Ивов, Ст. Костов (64-Вангелов)

„ДУНАВ“: Китанов, Хаджиев, Дилчовски, Тодоров (67-Предев), Монтейро, Бойчев (90+1-Стефанов), Апостолов, Су, Маринов (67-Салах), Пр. Бачев (46-Кейта), Кельовлуев (46-Минчев)

ИВАН ДЕЛЧЕВ





