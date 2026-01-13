Орлетата започнаха подготовка с 20 играчи и над 500 000 лв. дългове, М. Занев застава на треньорския мостик, от щаба „изпада“ Н. Бодуров

Орлетата започнаха подготовка вчера в ранния следобед с 20 играчи, повечето от които собствени юноши, и над 500 000 лв. дългове. Размера на сумата, тегнеща над клуба, посочи новият собственик Адриан Юриев, който пристигна за водосвета с шармантната си съпруга. Петдесетина фенове дойдоха на стадиона, за да почерпят от първа ръка сведения за бъдещето на любимия отбор, броят на желаещите да присъстват на първата следваканционна сбирка на зелено-белите бяха двойно и тройно повече, но в сайта на клуба така и не се появи инфо за деня и часа на сбирката. Сред присъстващите бяха доскорошният изпълнителен директор Светослав Дяков и неговият брат Николай Дяков-Фокси, който изпълняваше административни функции в мандата на старите собственици. Сбъднаха се прогнозите, че на треньорския мостик застава досегашният наставник на елитните 18-ки Манол Занев, негов пръв помощник ще бъде треньорът в школата Велко Георгиев, екипа допълват досегашните асистенти Артьом Филимонов и Мирослав Митев. От щаба „изпада“ Николай Бодуров, за когото беше преценено, че е най-добре да се съсредоточи изцяло върху изявите си на терена. Ветеранът ще се присъедини към състава до няколко дни. Другите опитни играчи, около които ще се гради гръбнакът на основно подмладения отбор, са вратарят Красимир Костов и халфът Александър Близнаков. В родния клуб се завръща пазилият за „Вихрен“ Борислав Смилянски, опция на пост №1 е и синът на абдикиралия съакционер Милен Стефанов – Даниел. Две нови лица се съблякоха по екип – централният защитник на еделвайсите от Сандански Георги Коричков и Наско Цеков от дубъла на ЦСКА, който номинално е десен бек, но може да играе и като дефанзивен полузащитник и дясно крило. До края на седмицата се очакват още 4-5 попълнения, преговорите с които са в ход. Основната цел пред М. Занев и компания през настоящата кампания е „Пирин“ да съхрани професионалния си статут.

20-те играчи, които се съблякоха по екип за първата тренировка Новият финансов благодетел А. Юриев беше придружаван от съпругата си М. Занев /вторият отдясно/ с щаба си Управителят В. Попов /вдясно/ в компанията на шефа на зоналната футболна централа Е. Равначки Ритуалното шампанско гръмнаха старите пушки Кр. Костов и Ал. Близнаков Късметлиите сред феновете, които по свои си канали разбраха деня и часа на първата следваканционна сбирка Усмивки съпровождаха встъпителния крос

Клубният бос А. Юриев не смята да бърза с назначаването на директори и други ръководни фактори на „Дъбравска“ 1, докато не намери най-подходящите хора. Дотогава той ще поеме прекия контрол върху всички процеси в клуба. Строителният предприемач е категоричен, че задълженията към държавната хазна няма да разклатят лиценза за следващия сезон.

А. Юриев: Договорихме се с досегашните собственици да изчистим заедно и поетапно натрупаните задължения

Само мисълта да се ангажирам с „Пирин“ вече ме задължава. Наясно съм с риска, който поемам, но разчитам на хората от града да върнем „Пирин“ там, където му е мястото. Това е един от малкото клубове с толкова богата история, с толкова много фенове зад него. Затова е много важно всички отново да повярват в отбора и да го подкрепят. Направят ли го, „Пирин“ ще отиде на съвсем друго ниво. Няма човек в България, който да не е чувал за „Пирин“ и какво представлява този отбор. Моята идея е да защитя името на този тим, колкото и да е трудно и каквито и битки да предстоят. Убеден съм, че ще се справя с всичко това. Започнах разговори за отбора малко преди Коледа. Видях много от проблемите, както и потенциалните възможности за развитие. Смятам, че намерих важните неща, на които да обърна нужното внимание, за да може всичко да се структурира правилно. Мисълта, че „Пирин“ може да се озове в още по-неприятна ситуация, ме амбицира още повече да поема клуба. Защото аз наистина вярвам в каузата „Пирин“. Реалността за момента е финансово стабилизиране на отбора и оставане във Втора лига. И от догодина, живот и здраве, да подсилим състава и да атакуваме елитната промоция и евентуално Европа. Това, което искам да постигнем, е средна възраст на футболистите под 25 г., да качим в първия отбор наши юноши, които искат да се развиват, както и перспективни млади играчи от цяла България. Това е пътят, защото младостта е бъдещето. Ще има промени в клуба, ще се назначат нови хора за оперативната дейност, но все още се запознавам със ситуацията и с всяко звено. Не искам да взимам прибързани решения и затова лично ще поема контрола върху нещата, за да може всяко едно последващо действие и назначение да бъде обосновано. Единственото решение, което съм взел досега, е с избора на Манол Занев за старши треньор. За мен това е много добър избор, защото той е човек, който милее за отбора и ще даде цялата си душа и сърце, за да се справи с поставените задачи. Имахме разговор с Петър Михтарски и макар да не е в структурата на клуба, разчитам на неговата помощ, защото е легенда на „Пирин“ и държа да направя баланса между миналото и настоящето. За себе си съм убеден, че мога да постигна високи резултати и много неща с „Пирин“ въпреки трудностите. „Пирин“ е и футболен отбор, но и бизнес. Въпросът е как да бъде менажиран. В това е зародишът на всичко, за да се развива в желаната посока. Държа да подчертая, че с досегашните собственици се разбрахме бързо, те също милеят за отбора, направили са доста неща и това не може да се отрече. Не е имало никакви спънки между нас. Сключихме споразумение за погасяване на дълговете, които са над половин милион лева. Те ще покрият една част от задълженията, друга част ще бъдат покрити от спонсорски договори. В момента „Пирин“ се нуждае от спокойствие, тъй като и хората в клуба все още не осъзнават какво се случва. Разбрах, че очакванията на феновете са за златен дъжд в любимия им отбор, но аз съм по-различен тип. Да, ще има пари, но за правилните неща, няма да има харчене на излишен ресурс. Моята първа задача е да запазя „Пирин“ на всяка цена, да се нормализира и да се превърне в клуб, който да се развива и да не се допускат грешките, правени до момента. Няма да има проблем с лиценза за следващото първенство.

СТОЙЧО СТОИЦОВ