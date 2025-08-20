Орлетата и треньорът им изгоряха с глоба, ключов защитник на „Марек“ за дълго в лазарета

Орлетата и треньорът им Христо Арангелов изгоряха с глоба при поражението с 0:1 от горнооряховските железничари през уикенда. За хвърлен предмет от трибуните към терена благоевградският клуб трябва да плати 250 лв., а техният предводител си заработи два стотака за наказуеми реакции край тъча. От състава на съботния домакин на пиринци „Спартак“ /Пл/ отпада Яни Пехливанов за червения картон в Петрич. „Марек“ губи ключовия си централен защитник Марио Петков, който влезе за дълго в лазарета, след като скъса коленна връзка на десния крак в началните минути на двубоя с „Фратрия“. Дупничани гостуват в неделя на „Янтра“ под свирката на охранителя от НСО Димитър Буров. Юношата на „Пирин 2001“ с елитен статут Геро Писков поема мача на „Локомотив“ /ГО/ с новака „Черноморец“. Лайсмените от Сандански Венелин Иванов и от Благоевград Йордан Гошев са пратени заедно с главния арбитър от София Любомир Вушовски в ада на Стадиона на мира в Перник, където на чуковете от „Миньор“ гостува „Етър“.

В Първа лига най-сериозни приходи на футболната централа донесе Битката за Тракия между „Берое“ и „Ботев“ /Пд/. Канарчетата бяха санкционирани с 5800 лв. за заслепяването на противниковите играчи и на съдиите с лазерни устройства от страна на бултрасите, за обидните и нецензурни възгласи от трибуните, възпламеняването на бомбички и обгазяването на стадиона под Аязмото с димки. За идентични провинения, но без бомбички, заралии ще платят 4300 лв. Обичайният донор на БФС „Левски“ се размина само с 1800 лв. за факлите и забранените скандирания на своите привърженици, към което се добавят 600 лв. за жълтия картон на наставника Хулио Веласкес и превъплъщението му в подавач на топки край терена. Санданският международник с флагчето Мирослав Максимов е част от триото на терен начело с Радослав Гидженов на двубоя на закъсалия „Славия“ срещу евробоеца „Арда“. Марио Данаилов от Дупница е асистент на перничанина Димитър Димитров при визитата на „Лудогорец“ в Стара Загора, а Костадин Тановчев ще помага на Любослав Любомиров на „Черно море“ и „Локомотив“ /Пд/ с отговорник за ВАР Георги Кабаков, докато пред мониторите на дербито между съименниците ЦСКА и ЦСКА 1948 сядат Станимир Тренчев и самоковецът Мариян Гребенчарски.

