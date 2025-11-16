Орлетата минаха на трета през Севлиево в дебюта на легендата П. Михтарски

Орлетата минаха с 3:1 през Севлиево в дебюта на легендата Петър Михтарски, който се сдоби с картотека да води отбора в навечерието на двубоя, сложил край на дългата серия без победа, датираща от 4 октомври. Тройката е втора в противниковите мрежи за зелено-белите в кампанията след класиката в Петрич срещу „Беласица“. По-убедителна разлика благоевградчани отвориха единствено в Плевен срещу „Спартак“ с 5:2. На разположение за визитата на новаците не бяха защитникът Лазар Боянов и таранът Станислав Костов, а в тимовия лист вр.и.д. наставникът бе включил един куп младоци от школата, на петима от тях бяха дадени игрови минути. В състава на съперника личаха познати лица за феновете от Пиринско – на Роман Родопски, племенник на изпълнителния директор на „Банско“ Борис Галчев, и на по-малкия син на ексорлето Петър Кепов, който носи името на баща си. Мариян Вангелов заслужи единодушно признанието за Играч на мача, след като вкара две от попаденията. И в двата случая му асистира Марио Ивов /Топузов/. Деветката на гостите откри с неспасяем удар резултата в 40-та мин. В 54-та мин. Никола Борисов обърка вратите и направи безпомощен своя вратар Димитър Пантев, а точка на интригата Вангелов сложи в 73-та мин. За домакините остана време да отбележат почетно в 78-а мин. чрез резервата Мартин Банев. Успехът отдалечи пиринци на 11 т. от зоната на изпадащите, където, освен севлиевци, се закотвиха комитите и плевенските спартаковци.

Блондинката Хр. Гутева се оказа на кадем за Ал. Дюлгеров и компания Играчът на мача М. Вангелов П. Михтарски още в дебюта си показа, че ще дава път на младоците от школата

В следващите два уикенда на орлетата предстоят поредни домакинства заради завъртането на първенството срещу отбори от топ 3 – този петък в Благоевград пристига най-близко стоящият до лидера „Дунав“ преследвач „Фратрия“, а на 1 декември идва ред на „Янтра“.

„СЕВЛИЕВО“: Пантев, П. Кепов /77-Колев/, Борисов /85-Янков/, Ганев, Сек, Цветанов /70-Г. Николов/, Хр. Караянис, Добрев, Родопски /70-Банев/, Макавеев, Д. Петров /70-Джеси/.

„ПИРИН“: Кр. Костов, Дюлгеров, Бодуров /46-Б. Малинов/, Б. Иванов, Ил. Костов, Л. Стойчев /65-Е. Георгиев/, Динев /88-М. Боянов/, Бандев, Вангелов /75-Кр. Бачев/, Близнаков, Ивов /75-Ив. Иванов/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ