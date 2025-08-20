Елитните формации на „Пирин“ тръгнаха с победа, равен и загуба в новото първенство, Ал. Георгиев блесна с хеттрик

Трите елитни формации на „Пирин“ тръгнаха с победа, равен и загуба в новото първенство. Най-убедително започнаха кампанията 17-ките, които удариха в ранна утрин на Рилци с 3:1 „Хебър“. С хеттрик във вратата на пазарджиклии блесна Александър Георгиев, който в рамките на първия половин час предреши изхода от двубоя с попадения в 6-та, 28-та и 30-та мин. Силите на опонентите стигнаха само до почетен гол в 58-та мин. на капитана им Илиян Георгиев. Нежна съдийска тройка с главен рефер Валерия Петрова и асистенти Мария-Йоанна Василева и Ивайла Василева ръководи мача, съблюдавани стриктно от новоназначения шеф на областната футболна централа Емил Равначки в ролята на дежурен делегат и съдийски оценител. Наставникът на победителите Радослав Бачев капарира подновяване на договора си като старши на тази гарнитура, след като през миналия сезон воденият от него тим в същия възрастов сегмент рано-рано съхрани статута си сред най-добрите, за да го предаде на следовниците си от следващия набор. Зелено-белите вече стягат багажа си за Велико Търново, където ги чакат връстниците от „Етър“, които в първия кръг надвиха с 1:0 „Национал“ в София.

Четвърт час след края на откриващата среща на базата край Благоевград излязоха 18-ките на двата клуба, които не успяха да излъчат победител – 1:1 след размяната на по един точен удар от съблекалнята. Броени секунди след началото обичайният заподозрян от предния шампионат Ивайло Иванов даде преднина на домакините. Много скоро след това обаче Иван Ладжов възстанови статуквото и до края никой не успя да намери верния път към противниковата мрежа в дебюта на Манол Занев начело на младите орлета, които пое след разформироването на дубъла. Е. Равначки пък изкара втори наряд за деня и удължи на 4 часа престоя си край игрището. Програмата отрежда на талантите от областния център на Пиринско визита в Перник на „Миньор“, записал през уикенда поражение с 1:3 от „Национал“.

Ив. Иванов Р. Бачев М. Занев

Най-малките пиринци до 16 г. направиха грешна стъпка под ръководството на новоназначения си треньор Илко Христов с 0:2 срещу „Етър“ на изкуствения терен в комплекс „Трифон Иванов“ в старопрестолния град. Успеха на виолетовите подпечатаха Михаил Карашлийски и Алекс Николов съответно в 35-та и 42-та мин. В края на настоящата седмица на благоевградчани предстои второ поредно гостуване срещу „Национал“, който на старта отстъпи с 0:2 на „Лудогорец“ в Разград. СТОЙЧО СТОИЦОВ





