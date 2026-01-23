Орлетата окомплектоваха разформированата защита със санданчанина Г. Коричков и ветерана Н. Бодуров преди встъпителната контрола със „Славата“

В навечерието на встъпителната контрола със „Струмска слава“ днес от 13.30 ч. на базата в село Рилци орлетата окомплектоваха ядрото на разформированата си защита със санданчанина Георги Коричков и ветерана Николай Бодуров. Преди тях за овакантения пост на левия бек беше одобрен Мартин Дичев, а съименикът му Мартин Милушев ще запушва пробойните между едната и другата аутлиния. При нужда или използване на схема 3-5-2 триото централни бранители може да попълва дефанзивният халф Никола Бандев, който влезе успешно в тази роля на няколко пъти през есента, докато при стандартната система с четирима в отбрана почти 21-годишният Коричков може да действа като десен краен защитник. Кадърът на академията на „Левски“ пристига от „Вихрен“, където имаше ключов принос за промоцията в професионалния футбол миналия сезон и при двамата изредили се на мостика наставници Николай Николов-Чезето и Борислав Кьосев-Боце, но от лятото насам се заседя трайно на резервната скамейка и предпочете да потърси късмета си при бившия юношески треньор на „Герена“ Манол Занев.

Хората на „Дъбравска“ 1 отново заложиха на стратегията да представят попълненията в отбора тази зима в приповдигнат тон, най-вероятно според вижданията на новия благодетел Адриан Юриев. „Георги Коричков е една от основите в младата визия на Пирин Благоевград

При „орлите“ изграждането на бъдещето не е лозунг, а последователна политика. Част от нея е и Георги Коричков, централен защитник от поколението, около което клубът ще гради своята млада и амбициозна визия. Роден през 2005 година, Коричков вече прави първите си реални стъпки в мъжкия футбол. Той е от онези защитници, които впечатляват не с прибързани действия, а с хладнокръвие. Добра физика, стабилност в директните единоборства и спокойствие при изнасянето на топката – все качества, които рядко се срещат в толкова ранна възраст. В Пирин към младите играчи не се подхожда със завишени очаквания, а с ясна рамка за развитие. Именно в тази среда Коричков получава възможност да трупа опит, да израства постепенно и да изгражда увереност срещу по-опитни нападатели. Той не бърза, а чете мача, заема позиция и играе с мисъл за отбора. С футболист като Георги Коричков изпращаме ясен сигнал – Пирин ще продължи да дава път на млади български футболисти, които искат да се доказват, а не просто да „присъстват на терена“. Играчите като него са основата, върху която се гради идентичност с енергия, характер и желание за покоряване на следващото ниво. Феновете на „орлетата“ могат да бъдат сигурни, че зад този избор стои дългосрочна идея, а не моментно решение. Георги Коричков е част от бъдещето на Пирин. И тепърва започва“, написаха от клуба.

На Г. Коричков /вдясно на сн. 1/, Н. Бодуров /сн. 2/ и Н. Цеков /сн. 3/ разчитат орлетата да заключат подстъпите към вратата на Кр. Костов



В края на първия дял от настоящата кампания гонещият четиридесетака Н. Бодуров обяви, че е готов да окачи бутонките на пирона, ако неназован от него треньор бъде начело на зелено-белите. След назначението на М. Занев обаче размисли и ще продължи да носи екипа с орлето. Първоначално железният боец бе гласен за играещ помощник в треньорския щаб, но впоследствие се взе решение да се съсредоточи изцяло върху ангажиментите си като редови футболист.

„Николай Бодуров остава в Пирин Благоевград – лидерът, който държи стандарта. Пирин Благоевград запазва една от най-важните си фигури. Това е решение, което ще остави трайни следи далеч отвъд терена. За Пирин това не е просто оставане на опитен централен защитник. Това е оставане на идентичност. На човек, който познава клуба отвътре, защото е израснал с него. Той е роден в Благоевград, юноша на Пирин и футболист, изиграл над 200 мача със зелено-бялата фланелка. Кариерата на Бодуров е сред най-солидните за български защитник от неговото поколение. Опитът му не може да се научи на теория. Шампион с Литекс, играл във Висшата лига с Фулъм, лидер в ЦСКА , както и национал на България с 50 мача зад гърба си. Това са факти, които тежат във всяка съблекалня. На терена Бодуров е онзи тип централен защитник, който подрежда играта още преди опасността да се появи. Четене на ситуацията, позициониране, спокойствие при напрежение. Все качества, които не се измерват с брой шпагати, а с това колко рядко се налага да ги правиш. Оставането на Бодуров има и друга, не по-малко важна стойност – ролята му в развитието на младите футболисти. В отбор, който залага на млади и амбициозни български играчи, присъствието на такъв човек е безценно. Той не води с думи, а с пример в тренировките, в мачовете, в отношението към професията. Младите защитници до него получават не инструкции, а уроци в реално време – кога да изчакаш, кога да изпревариш, как да реагираш, когато става трудно. Решението Николай Бодуров да остане в Пирин е ясен знак за философията на клуба. Налагането на баланс между опит и младост, между традиция и развитие ще бъде посоката. Феновете на Пирин знаят какво означава това име. Знаят, че когато Бодуров е на терена, има ред, има глас, има отговорност. А това са нещата, върху които се градят отборите с характер. Радваме се, че оставаш у дома, Ники. Пирин има нужда от такива лидери“, презентираха играча в интернетстраницата на орлетата.

СТОЙЧО СТОИЦОВ