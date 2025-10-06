Орлетата се извиниха на феновете си за краха в Разград с икономична победа над акулите, НФК „Пирин Благоевград“ презентира новия си пряпорец

Орлетата се извиниха на привържениците си за краха в Разград с икономичното 1:0 над новака „Черноморец“, а Националният фенклуб „Пирин Благоевград“ презентира новия си пряпорец. Петричанинът Запро Динев простреля във фаталната 13-та мин. мрежата на Димитър Тодоров, но вратарят Красимир Костов трябваше да проявява класа при двата най-сериозни опита на акулите да не си тръгнат капо от Благоевград. Хората на Христо Арангелов влязоха устремно в мача и след няколко неточни удари синът на областния управител Георги Динев порази целта пред изумените погледи на защитата на бургазлии. В 26-та мин. Димитър Костадинов пробва рефлекса на пиринския страж с шут по диагонала. Друг бивш футболист на „Беласица“ Мариян Вангелов се размина с гола след центриране от фланга. В 42-та мин. изстрел с глава на Никола Бандев профуча над рамката. В началото на второто полувреме малко не достигна на Александър Близнаков да удвои разликата от фал.

Вратарят Кр. Костов и З. Динев /зад него/ имаха основна заслуга за 3-точковия успех

Зелено-белите можеха да изпуснат трите точки в 86-та мин. при една от последните контри на противника и отново Кр. Костов реагира блестящо, за да предотврати изравнителното попадение. Главният съдия Георги Иванов нямаше проблеми с феърплея и за протокола вдигна само три жълти картона – от домакините на Н. Бандев и Е. Георгиев и на Уенинсон Сантос в отсрещната половина.

Новото знаме на НФК „Пирин Благоевград“



„ПИРИН“: Кр. Костов, Дюлгеров, Боянов /46-Бучев/, Б. Иванов, Бодуров, Бандев, Динев, Близнаков, Вангелов /89-Ст. Костов/, Е. Георгиев /61-Малинов/, Ивов /89-Търтов/.

„ЧЕРНОМОРЕЦ“: Тодоров, Уенинсон, Дараме, Митев, М. Цонев /65-Есума/, Трайков, Стайков, Аврамов /67-Стефанов/, Добрев /72-Хюсеин/, Костадинов, Кръстев /50-Ж. Петков/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ